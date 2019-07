© dpa

Schon vor Monaten sollen Heidi Klum und der Musiker Tom Kaulitz geheiratet haben. Wie die Zeitschrift „Bunte“ in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, ließ sich das Paar am 22. Februar, seinem ersten Jahrestag, im kalifornischen Beverly Hills trauen. Um die Eheschließung geheim zu halten, beantragte das Model aus Bergisch Gladbach mit dem Gitarristen der Gruppe Tokio Hotel aus Leipzig angeblich eine vertrauliche Heiratsurkunde. Die „confidential marriage license“, die es in den Vereinigten Staaten nur in Kalifornien gibt, wird im Unterschied zu herkömmlichen Heiratsurkunden nicht öffentlich registriert. Zudem müssen bei der Eheschließung keine Trauzeugen anwesend sein. Kopien der Urkunde bleiben Braut und Bräutigam vorbehalten. Die 46 Jahre alte Klum, die schon zwei Ehen hinter sich hat, hatte im Dezember die Verlobung mit dem 16 Jahre jüngeren Musiker bekanntgegeben. Einige Wochen später verriet die Produzentin der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ dem amerikanischen Fernsehsender CBS, schon einen Termin für die Hochzeit bestimmt zu haben. „Wir sind zwei Deutsche, das Ganze wird gut organisiert“, sagte Klum damals. „Wann die Trauung stattfindet, werdet ihr über kurz oder lang herausfinden.“ (ceh.)