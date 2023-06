Kim Cattrall erscheint in „Sex and the City“-Fortsetzung

Neues von den Promis : Kim Cattrall erscheint in „Sex and the City“-Fortsetzung

Obwohl Schauspielerin Kim Cattrall mit den anderen „Sex and the City“-Darstellerinnen zerstritten sein soll, erscheint sie noch einmal in ihrer legendären Rolle als Samantha Jones in „And Just Like That“.

Sie sind wieder zu viert: Schauspielerin Kim Cattrall wird laut amerikanischen Medienberichten doch noch in der „Sex and the City“-Fortsetzung erscheinen. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, wird Cattrall in der Serie „And Just Like That“ in ihrer berühmt-berüchtigten Rolle als Samantha Jones auftreten. Cattrall gilt als zerstritten mit den anderen drei Hauptdarstellerinnen, besonders aber mit Serienstar Sarah Jessica Parker.

Laut „Variety“ erscheint Cattrall nur in einer Szene. Der Telefon-Dialog soll schon abgedreht sein – ohne dass Cattrall den anderen Darstellerinnen begegnet sei oder diese auch nur gesprochen habe. In „And Just Like That“ ist Samantha Jones nach London gezogen und hat sich von den anderen drei Protagonistinnen entfremdet. In der ersten Staffel werden Textnachrichten zwischen Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker) und Jones gezeigt, in der letzten Folge der zweiten Staffel nun sollen die beiden Frauen telefonieren und ein Treffen planen.

Cattrall: Habe über Social Media von der Serie erfahren

Fans des HBO-Klassikers „Sex and the City“ hatten sich zum Serienstart von „And Just Like That“ enttäuscht gezeigt, dass die Macher Kim Cattrall nicht ins Boot holten. Ihre Rolle als Samantha Jones ist legendär: Jones ist eine selbstbewusste, sexliebende, unverheiratete und kinderlose Single-Frau, die in New York vor allem auf guten Geschlechtsverkehr aus ist. Ihre erotischen Abenteuer und ihre freizügige Art waren für viele Fans stets das Highlight der Show.

Als „And Just Like That“ herauskam, erklärte Kim Cattrall in einem Interview, die Serie sei „ungefähr so kreativ“ wie die Idee für den Film „Sex and the City 3“, bei dem sie nicht mitspielen wollte und der bisher nicht erschienen ist. Für das Reboot der Serie sei sie nie angefragt worden, sie habe also „wie alle anderen“ über Social Media davon erfahren.

Sarah Jessica Parker bestätigte dies später. „Sie hat deutlich gesagt, dass das nicht etwas ist, das sie machen will.” Man habe Cattrall nicht geschasst, sondern ihr zugehört und daraus gelernt. 2017 hatte Cattrall erklärt, sie sei nie mit den anderen „Sex and the City“-Darstellerinnen befreundet gewesen. In einem Gespräch mit Piers Morgan erklärte sie, besonders Sarah Jessica Parker hätte „netter“ sein können. „Ich weiß nicht, was ihr Problem ist.“