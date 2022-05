Bild: AFP

Weißen Ferrari umlackiert

Mit einem neuen Ferrari ist es für Justin Bieber vorerst vorbei. Das Autohaus setzte den kanadischen Sänger jetzt auf die schwarze Liste, weil er wiederholt am Stolz der Italiener kratzte. Angeblich stieß ihnen besonders auf, dass Bieber einen weißen Ferrari 458 Italia mit der Farbe Electric Blue überzog – samt Emblem mit dem ursprünglich schwarzen Pferd auf gelbem Grund. Auch dass der Sänger („Boyfriend“) 2017 einen Neuwagen aus Maranello schon nach einigen Monaten wieder abstieß, kam bei Ferrari nicht gut an. Wie Umlackierungen und Veränderungen an Chassis oder Motor wertet das italienische Autohaus das sogenannte Flipping, den schnellen, meist lukrativen Weiterverkauf, als Verstoß gegen die Regeln. Nach gleich mehreren Affronts darf Bieber seinen Namen bei Ferrari nun nicht mehr auf die Warteliste setzen lassen. Der 28 Jahre alte Grammy-Preisträger ist nicht der erste Prominente, den es trifft. Auch Kim Kardashian und Nicolas Cage haben es sich wohl schon vor Jahren mit Ferrari verscherzt. (ceh.)