Bild: dpa

Das wird teuer

Die Vorwürfe, er habe bei den Dreharbeiten für „House of Cards“ junge Männer sexuell bedrängt, kommen Kevin Spacey teuer zu stehen. Wie am Montag bekannt wurde, schuldet der Oscar-Preisträger den Produzenten der Serie etwa 31 Millionen Dollar. Das Studio Media Rights Capital (MRC) hatte sich Ende 2017 abrupt von Spacey als Hauptdarsteller getrennt, als seine Übergriffe gegen junge Männer und krude sexuelle Kommentare bei den Dreharbeiten öffentlich wurden. Anfang 2019 folgte eine Schadenersatzklage. Laut Klageschrift kostete Spaceys Rauswurf die Produktionsfirma mehrere Millionen Dollar, da sie bereits eine weitere Staffel der Erfolgsserie vorbereitet hatte. Bei geheimen Schlichtungsverhandlungen, bei denen etwa 20 Zeugen aussagten, wurde Anfang 2020 gegen Spacey entschieden. Nach einem Berufungsantrag des Schauspielers und einer Petition des Studios bestätigte der Los Angeles Superior Court jetzt Spaceys Pflicht zur Zahlung. Im Herbst 2017 hatte der „Rent“-Darsteller Anthony Rapp den Schauspieler beschuldigt, ihn im Alter von 14 Jahren sexuell bedrängt zu haben. Später machten auch mehrere männliche Mitglieder des „House of Cards“-Produktionsteams Übergriffe durch Spacey öffentlich. (ceh.)