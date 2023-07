Aktualisiert am

Christine Baumgartner und Kevin Costner (rechts) besuchen eine Premiere in Los Angeles, 2015. Das Paar lässt sich seit Mai 2023 scheiden. Bild: Invision/AP

Die erste Runde geht an Kevin Costner. Ein Gericht im kalifornischen Santa Barbara trug der Ehefrau des Oscar-Preisträgers, Christine Baumgartner, am Mittwoch auf, das bislang gemeinsam bewohnte Anwesen an der Pazifikküste bis Ende Juli zu räumen.

Baumgartner hatte Costner Anfang Mai mit Scheidungspapieren überrascht. Als Grund nannte die Anwältin des 68 Jahre alten Schauspielers damals „Umstände außerhalb seiner Kontrolle“. Fremdgehgerüchten hatte Costner wiederholt widersprochen, gab aber zu, während der Dreharbeiten zu der Serie „Yellowstone“ und Filmprojekten zu wenig Zeit mit der Familie verbracht zu haben.

Der Schauspieler hatte vor der Hochzeit im Sommer 2004 einen Ehevertrag mit der 49 Jahre alten Baumgartner geschlossen. Die Vereinbarung sieht für den Fall einer Trennung unter anderem den Auszug der Handtaschendesignerin aus dem 145 Millionen Dollar teuren Anwesen des Hollywood-Stars innerhalb von vier Wochen vor. Baumgartner weigert sich aber, den Ehevertrag anzuerkennen.

Wie sie das Gericht wissen ließ, wollte sie den gemeinsamen Kindern Hayes, Cayden und Grace, zwischen 16 und 13 Jahren alt, einen Umzug ersparen. Über Baumgartners Forderung nach fast 250.000 US-Dollar Kindesunterhalt je Monat entscheidet das Gericht in den nächsten Wochen.