„Wascht Eure Hände und schaltet ein“

Die für schräge Aufmachungen bekannte amerikanische Sängerin Katy Perry macht ihrem Ruf alle Ehre: Als Handreiniger-Flasche verkleidet wirbt sie in einem Videoclip für die amerikanische Castingshow „American Idol“. „Passt auf Euch auf, wascht Eure Hände und schaltet ein“, sagte Jurymitglied Perry in dem am Montag auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt. Darin trägt sie ein Kostüm mit der Aufschrift „American Idol“ und „Instant Music Sanitizer“ (auf Deutsch: Sofortmusikreiniger). Im vergangenen Jahr machte Perry unter anderem mit einem Kronleuchter-Kleid und einem Cheeseburger-Kostüm Schlagzeilen. (dpa)