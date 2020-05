© dpa

Carrey hustet Trump einen

Star-Komiker Jim Carrey hat mit seinem eigenwilligen Kommentar zu einer Rede von Donald Trump für Lacher im Netz gesorgt. In einem Twitter-Video des 58-Jährigen ist eine Aufzeichnung einer Rede des amerikanischen Präsidenten zu sehen. Dann erscheint Carrey im Bild - scheinbar hustend und schnäuzend in Richtung des Präsidenten. Zum Schluss des Clips klebt er dann sein benutztes Taschentuch an den Fernsehbildschirm - und verdeckt damit Trumps Gesicht. Das Video, das offensichtlich auch auf die Corona-Pandemie anspielt, von der Amerika mit am härtesten betroffen ist, wurde tausendfach auf Twitter geteilt und kommentiert. (dpa)