Die Scheidung droht teuer zu werden

Hip-Hop-Mogul Andre Romelle Young, besser bekannt unter dem Künstlernamen Dr. Dre, ist wieder Single. Nach 24 Jahren hat seine Ehefrau Nicole Threatt Young in Los Angeles die Scheidung eingereicht. Vor dem Bezirksgericht begründete die 50 Jahre alte Juristin die Trennung am Montag mit der Standardformel „Unüberbrückbare Differenzen“. Das Paar hatte 1996 geheiratet, nur wenige Monate nach dem ersten Treffen. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder; Sohn Truice und Tochter Truly. Aus früheren Beziehungen hat Dr. Dre, dessen Vermögen nach dem Verkauf des Kopfhörerherstellers Beats Electronics an Apple 2014 auf mehr als 800 Millionen Dollar geschätzt wird, weitere vier Kinder. Die Scheidung droht jetzt mangels Ehevertrag teuer zu werden. (ceh.)