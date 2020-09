© AFP

„Das ist eine verdammte Schande“

Auch eine Kate Winslet, Oscar-, Grammy- und Emmy-Gewinnerin, hat gelegentlich Gewissensbisse. In einem Interview mit „Vanity Fair“ gab die Schauspielerin zu, die Zusammenarbeit mit Woody Allen und Roman Polanski zu bedauern. „Ich kann kaum fassen, dass diese Männer so lange und so heftig von der Filmindustrie geschätzt wurden. Das ist eine verdammte Schande“, sagte Winslet. Mit Allen, der Anfang der Neunziger seine damals sieben Jahre alte Adoptivtochter Dylan Farrow sexuell missbraucht haben soll, drehte die Britin 2017 den Film „Wonder Wheel“. Sechs Jahre zuvor stand Winslet für Polanskis Beziehungsdrama „Der Gott des Gemetzels“ vor der Kamera. Der Regisseur hatte zugegeben, 1977 bei einem Fotoshooting in Los Angeles eine Dreizehnjährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Als die Vorwürfe gegen Allen und Polanski während der #MeToo-Debatte vor zwei Jahren wieder hochkochten, hatte sich die 44 Jahre alte Winslet im Unterschied zu vielen Kolleginnen noch mit allzu heftigen Schuldzuweisungen zurückgehalten. (ceh.)