Neues von den Promis : Kanye West soll Mitarbeitern Nacktfotos von Kim Kardashian gezeigt haben

Während der Ehe mit Kim Kardashian soll Ye, auch bekannt als Kanye West, mehr Persönliches mit seinen Mitarbeitern geteilt haben, als ihnen lieb war.

In der Musikzeitschrift „Rolling Stone“ erinnerten sich frühere Angestellte von Yeezy, seinem Modeprojekt mit dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas, jetzt an Nacktbilder und Pornos seiner damaligen Ehefrau, die der Rapper ihnen damals zeigte. Wie Yes frühere Mitarbeiter dem Blatt sagten, wollte der Sänger sie mit den intimen Aufnahmen einschüchtern und an sich binden.

„Er verletzte die Grenzen, um sich der Treue der Leute zu versichern“, sagte ein ehemaliger Yeezy-Angestellter. Ye und Kardashian hatten im Mai 2014 nach der Geburt ihrer ersten Tochter North geheiratet. Nach drei weiteren Kindern, Saint, Chicago und Psalm, sowie Fremdgehgerüchte reichte die Realitydarstellerin („The Kardashians“) vor fast zwei Jahren die Scheidung ein.

Auch Adidas trennte sich vor einigen Wochen von dem 45 Jahre alten Grammy-Preisträger („Praise God“). In sozialen Medien war Ye, ein bekennender Pornosüchtiger, zuvor durch antisemitische Tiraden aufgefallen.