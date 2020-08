© dpa

„Alle Insassen werden bestraft“

Grammy-Preisträger R. Kelly, der in einem Gefängnis in Chicago auf den Prozess wegen sexuellen Missbrauchs wartet, ist in seiner Zelle zusammengeschlagen worden. Laut Internetportal „TMZ„ griff ein Mithäftling der Sänger unerwartet an, um seiner Frustration über Einschränkungen der Besuchszeit Luft zu machen. Nach Protesten von R. Kellys Fans vor dem Metropolitan Correctional Center hatte die Gefängnisleitung ein weiteres Mal Besuche abgesagt, Duschen verboten und den Laden der Justizvollzugsanstalt geschlossen. „Soweit ich weiß, wird das ganze Gefängnis abgeriegelt, sobald R. Kellys Fans davor protestieren. Alle Insassen werden bestraft, weil die Fans ihn unterstützen“, sagte Steven Greenberg, der Anwalt des Sängers. Sein Mandat soll nun in Einzelhaft sitzen. Die Hiphop-Legende war im vergangenen Sommer verhaftet worden. Zuvor hatte die Dokumentation „Surviving R. Kelly“ an frühere Missbrauchsvorwürfe gegen den Dreiundfünfzigjährigen erinnert. Der Sänger („I Believe I Can Fly“) soll in seiner Heimat Chicago, New York und weiteren Städten jahrzehntelang Mädchen und Frauen sexuelle genötigt haben. Der erste Strafprozess erwartet ihn im Oktober. (ceh.)