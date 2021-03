Bild: dpa

Unterschätzt

Kanye West ist weit wohlhabender als bislang angenommen. Nach Schätzung des Wirtschaftsblatts „Forbes“, welches das Vermögen des Rappers und Unternehmers im vergangenen Frühjahr auf etwa 1,3 Milliarden Dollar schätzte, errechnete „Bloomberg.com“ allein für sein Sneakers- und Modelabel Yeezy einen Wert von 3,2 bis 4,7 Milliarden Dollar. West warf „Forbes“ in der Vergangenheit immer wieder vor, seine Finanzen zu unterschätzen. Der Sänger hatte die Marke Yeezy, die er inzwischen mit Adidas und Gap vertreibt, vor knapp zehn Jahren gegründet. Das Modelabel, Aktien, Immobilien und Wests Musikkatalog sollen inzwischen insgesamt fast 6,6 Milliarden Dollar wert sein. Bei der bevorstehenden Scheidung von Realitydarstellerin Kim Kardashian muss der Dreiundvierzigjährige aber wohl nicht um sein Vermögen fürchten. Das Paar, das in den vergangenen sieben Jahren vier Kinder in die Welt setzte, hatte vor der Hochzeit im Mai 2014 einen Ehevertrag unterschrieben. (ceh.)