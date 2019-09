© dpa

Hochzeitsparty in South Carolina

Seit einem Jahr sind Popstar Justin Bieber und Model Hailey Baldwin bereits standesamtlich verheiratet – nun folgt die kirchliche Trauung und eine große Party in einer luxuriösen Hotelanlage in South Carolina. Am Abend vor der Trauung gab es ein Dinner für die engsten Freunde und Familie, wie die „Daily Mail“ berichtet. Fotos zeigen Bieber im lässigen weißen Polo-Shirt und Baldwin im kurzen elfenbeinfarbenen Cocktailkleid. Das Promi-Portal „TMZ“ wiederum schreibt, dass es wegen der Bieber-Baldwin-Hochzeit zu Ärger in der Hotelanlage gekommen sei. Den anderen Gästen des „Montage Plametto Bluff“ werde der Zugang zu bestimmten Bereichen der Anlage während der Feierlichkeiten nämlich verwehrt. Ungünstigerweise wurden diese aber erst vor ein paar Tagen darüber informiert. Den Promistatus haben sich Bieber und Baldwin nun wirklich verdient. Nach dem jahrelangen Hin und Her mit Sängerin Selena Gomez hat sich Bieber dann doch für das blonde Model entschieden, mit dem er bereits 2015 eine kurze Liaison hatte. Auf Instagram veröffentlichte Bieber alte Fotos, die die beiden als Teenager zeigen. Dazu schreibt er: „Meine Frau, meine Schwiegereltern und ich! Danke, dass ihr eure Tochter einen wilden Typen wie mich heiraten lasst.“ (nawa.)