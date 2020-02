© Reuters

„Ich habe die falschen Dinge geschätzt“

Justin Bieber macht der Drogenkonsum vergangener Tage mehr zu schaffen, als bislang angenommen. Der kanadische Sänger verbringt die Nächte in Überdruckkammern und lässt sich das Coenzym Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD) injizieren, um seinen Körper zu heilen. Zudem nimmt er Antidepressiva. „Den Leuten ist nicht klar, wie abhängig ich war. Ich bin fast gestorben“, sagte Bieber in einer Folge seiner Videodokumentation „Seasons“. Die Sucht nach Alkohol, Tabletten und Marihuana schreibt der Fünfundzwanzigjährige seinem frühen Erfolg in der Musikindustrie zu. „Ich habe die falschen Dinge der Branche geschätzt. Sie hingen mir andauernd vor der Nase, und meine Eltern hatten mich nicht darauf vorbereitet, gut mitzuspielen.“ Bieber wurde 2007 als Dreizehnjähriger bei Youtube entdeckt. Im selben Jahr rauchte der „Baby“-Sänger, der mit dem Model Hailey Baldwin verheiratet ist und in Los Angeles wohnt, den ersten Joint. (ceh.)