Cannabis half ihm bei psychischen Störungen

Justin Bieber steigt ins Cannabisgeschäft ein. Zusammen mit dem kalifornischen Unternehmen Palms verkauft der Sänger künftig Joints, um die in dem Pazifikstaat legalisierte Droge aus der Schmuddelecke zu holen. „Wir wollen eine Marke schaffen, die dem Konsum von Cannabis zu Erholungszwecken das Stigma nimmt“, teilten die neuen Geschäftspartner mit. Bei dem Namen der Joints ließen sich Bieber und Palms von seinem Titel „Peaches“ inspirieren. Das Premiumprodukt ist künftig als „Peaches Pre-Rolls“ neben Kalifornien auch in Bundesstaaten wie Nevada, Florida und Massachusetts zu haben. Wie der 27 Jahre alte Bieber bei der Vorstellung der Joints am Montag mitteilte, habe Cannabis ihm bei der Bewältigung psychischer Störungen geholfen. Ein Teil des Verkaufserlöses soll daher Hilfsorganisationen wie Veterans Walk and Talk und Last Prisoner Project zu Gute kommen, die Cannabis als Heilmittel sehen oder sich für Justizreformen bei Drogenvergehen einsetzen. (ceh.)