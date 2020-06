© AFP

Bieber veröffentlicht Details

Mit unbelegten Missbrauchsvorwürfen ist bei Justin Bieber jetzt Schluss. Der kanadische Sänger reichte am Donnerstag Verleumdungsklagen gegen zwei unbekannte Frauen ein, die in sozialen Medien behaupteten, von ihm sexuell belästigt worden zu sein. „Danielle“ hatte über erzwungenen Sex mit Bieber nach einem Auftritt bei dem Festival South by Southwest in Austin Anfang März 2014 getwittert. „Kadi“ ließ sich in sozialen Medien über eine angeblich nicht einvernehmliche sexuelle Begegnung in einem Hotel in Manhattan im Mai 2015 aus. Der Sechsundzwanzigjährige stellte nun Mails, Fotos und Hotelrechnungen online, die „Danielles“ Darstellung von einem Übergriff in einer Suite des Four Seasons widerlegten. Bieber hatte zwar im Restaurant des Hotels zu Abend gegessen, das Hotel aber nach dem Dinner mit seiner damaligen Freundin Selena Gomez verlassen. (ceh.)