Neues von den Promis : Justin Bieber bricht wieder Tournee ab

Nach seiner Gesichtslähmung im Juni hat Justin Bieber sich wohl doch zu viel zugemutet. Der kanadische Sänger sagte am Dienstag überraschend die nächsten Auftritte seiner „Justice World Tour“ ab, weil er weiterhin angeschlagen sei. „Am vergangenen Wochenende bin ich bei ,Rock in Rio‘ aufgetreten und habe den Leuten in Brasilien alles gegeben. Nach Verlassen der Bühne wurde ich von Erschöpfung eingeholt“, schrieb Bieber auf Instagram und deutete neben körperlichen Beschwerden auch mentale Kraftlosigkeit an.

Der Achtundzwanzigjährige hatte den Fans vor drei Monaten mitgeteilt, am Ramsay-Hunt-Syndrom zu leiden. Die Viruserkrankung habe seine rechte Gesichtshälfte gelähmt. Bieber, mit mehr als 150 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten Musiker der vergangenen Jahre, sagte damals für die nächsten Wochen alle Auftritte ab.

Wegen der Pandemie und einer Corona-Infektion hatte der Sänger („Ghost“) die „Justice World Tour“ zuvor schon drei Mal verschoben. Wann Bieber die übrigen etwa 70 Auftritte, auch in Südamerika, Asien und Europa, absolviert, blieb am Dienstag offen.