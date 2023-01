Bei Trauerfeier für Konstantin : Juan Carlos trifft auf die spanische Königsfamilie

Aktualisiert am

Der spanische König Felipe meidet seinen Vater. In Athen kam es nun zu einem unerwarteten Familientreffen. Fast die gesamte spanische Königsfamilie wie auch Juan Carlos nahmen an der Trauerfeier für Konstantin II. teil.

Familientreffen aus traurigem Anlass: Der spanische König geht seinem Vater Juan Carlos aus dem Weg. Nicht einmal zu seinem 85. Geburtstag am 5. Januar wollte er ihn sehen.

Doch jetzt kam es zu einem unerwarteten Treffen in Athen. Fast die gesamte spanische Königsfamilie reiste in die griechische Hauptstadt zur Beerdigung von König Konstantin, der am 10. Januar gestorben ist. Er war der Bruder von Juan Carlos‘ Ehefrau, Königin Sofía.

In der Kathedrale saßen beide während des Trauergottesdiensts beide Seite an Seite. Dort war das spätere spanische Königspaar 1962 getraut worden. Bis auf Kronprinzessin Leonor und ihre Schwester Sofía, waren die Bourbonen nahezu vollzählig. Felipes Schwestern Cristina und Elena kamen mit ihren Kindern.

Zuletzt hatte im vergangenen September die Beisetzung von Queen Elizabeth II. Juan Carlos, Felipe, Letizia und Sofía zusammengeführt. In der Westminister Abbey saßen sie in einer Kirchenbank. Im Mai könnten sich ähnliche Bilder wiederholen, wenn Charles III. gekrönt wird.