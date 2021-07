Bild: dpa

Eine Spendenquittung für Seehofer

Mehrere deutsche Prominente, darunter die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt und Ruth Moschner sowie die Musiker Jan Delay, König Boris (Fettes Brot) und die Autorin Sophie Passmann rufen dazu auf, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) zu „beschenken“. Der Politiker, der sich nach dem Ende der Legislaturperiode aus der Politik zurückziehen will, wird am Sonntag 72 Jahre alt. Ob das so prominent beworbene Geschenk im Sinne des Geburtstagskindes ist, sei allerdings dahin gestellt: Delay, Moschner und Co. bitten darum, sich an einer Spendenaktion zu Gunsten der Regensburger Seenotrettungsorganisation Sea-Eye zu beteiligen. Unter dem Hashtag „#EinGeschenkfuerHorst“ spießen sie Seehofers Kommentar zur Abschiebung von 69 Migranten nach Afghanistan an seinem 69. Geburtstag auf. „Das war von mir nicht so bestellt“, scherzte der Innenminister vor drei Jahren. Die nun „verschenkten“ Spenden sollen für kommende Rettungseinsätze im Mittelmeer eingesetzt werden – „das finde ich ein deutlich schöneres Geschenk“, so etwa König Boris in einem Video-Clip. (jant.)