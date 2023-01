Neues von den Promis : John Lydon findet den ESC „ganz fürchterlich“ – und bewirbt sich

Aktualisiert am

Der Sänger von den Sex Pistols hat am ESC einiges auszusetzen – will aber dennoch sein Heimatland Irland vertreten. Weil bei dem Wettbewerb die Musik vom Band komme, werde er wohl eine Art Karaoke machen müssen.

John Lydon im Juni bei einem Auftritt in London Bild: picture alliance / Captital Pictures

Er will für Irland zum Eurovision Song Contest (ESC), obwohl er die Veranstaltung „ganz fürchterlich“ und „ekelhaft“ findet. Das sagte John Lydon am Dienstag in der Radiosendung Drivetime des Senders RTÉ Radio 1.

Lydon, der einst als Johnny Rotten und Sänger der Punkband Sex Pistols bekannt war, gehört zu den sechs Finalisten des irischen Vorentscheids. Den ESC habe er sich noch nie angesehen, behauptet der 66 Jahre alte, in London geborene Künstler. „Ich bin Liedermacher. Ich singe live.“ Den ESC hingegen nennt er falsch, weil die Musik vom Band komme. „Wir bekommen vielleicht die Gelegenheit, das zu ändern.“

Beim ESC wird zwar live gesungen, aber es stehen keine Musiker mit auf der Bühne. Da­ran wird sich für Lydon, der mit seiner 1978 gegründeten Rockband Public Image Ltd antritt, um für Irland ins Finale im Mai in Liverpool einzuziehen, sicher auch nichts ändern. Darauf angesprochen, sagte Lydon, er werde wohl eine Art Karaoke machen müssen.

Der zum Ritter geschlagene Sänger bewirbt sich um die Teilnahme mit dem selbst geschriebenen Lied „Hawaii“, ein Liebeslied an seine Frau Nora, mit der er seit gut 40 Jahren verheiratet ist und die an Alzheimer leidet.