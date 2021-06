Bild: Vogue

„Eine First Lady für uns alle“

First Lady Jill Biden hat das geschafft, was ihrer Vorgängerin Melania Trump verwehrt blieb: Als Ehefrau des amerikanischen Präsidenten ziert die Siebzigjährige das Cover der Vogue. Für den Titel „Dr. Jill Biden – eine First Lady für uns alle“ ließ sich Biden auf einem Balkon des Weißen Hauses in einem geblümten Kleid des verstorbenen Modedesigners Óscar de la Renta fotografieren. In der am Dienstag online veröffentlichten August-Ausgabe der Zeitschrift findet sich zudem ein Artikel, in dem die Präsidentengattin über die Ehe mit Ehemann Joe, ihre Arbeit als Professorin an einem Community College und vermeintliche Modesünden erzählt. Die frühere Betreiberin der Bar Stone Balloon in Delaware hatte Anfang April eine Debatte losgetreten, als sie in schwarzen, gemusterten Strumpfhosen aus der Air Force One stieg. „Es waren keine Fishnets. Es waren keine Spitzenstrumpfhosen. Es waren einfach sehr hübsche Strumpfhosen“, stellte Biden jetzt in dem Vogue-Interview klar. (ceh.)