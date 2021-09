Bild: AFP

Sichtlich verliebt

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind am Freitagabend sichtlich verliebt über den roten Teppich beim Filmfest in Venedig gelaufen. Sie hielten sich an den Händen und küssten sich für die Fotografen. Auch im Premiempalast sah man das Paar innig miteinander kuscheln und sich küssen. Dass die Musikerin („Ain't Your Mama“) und der Oscarpreisträger („Argo“) nach längerer Trennung wieder zusammen sind, ist seit einiger Zeit bekannt. Auf der venezianischen Insel Lido folgte nun aber der erste gemeinsame Auftritt. Lopez und Affleck besuchten die Premiere des Historienspektakels „The Last Duel“. Affleck, der in dem Film Peter II. von Alençon spielt, stieg zunächst alleine aus der Limousine aus und posierte für die Kameras – und öffnete dann die hintere Tür des Wagens für Lopez, um gemeinsam über den roten Teppich zu schreiten. Sie waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar und sogar verlobt gewesen. Im Juni 2021 fanden sie nach jeweils einer gescheiterten Ehe – Affleck mit Schauspielkollegin Jennifer Garner, Lopez mit Sänger Marc Anthony – sowie mehreren kurzlebigen Beziehungen wieder zu einander. (jant.)