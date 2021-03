Bild: AP

„Er wollte sich bedanken“

Yo-Yo Ma, amerikanischer Cellist mit chinesischen und französischen Wurzeln, hat sich und anderen die Wartezeit bei der Corona-Impfung mit einem Kurzkonzert vertrieben. Während sich der Fünfundsechzigjährige am Samstag nach der zweiten Dosis in einem Impfzentrum in Pittsfield im Bundesstaat Massachusetts erholte, setzte er auf dem mitgebrachten Cello zu „Ave Maria“ und Bachs Suite Nr. 1 an. „Er wollte sich bedanken“, sagte Richard Hall, Leiter des Impfzentrums, dem „Berkshire Eagle“. Yo-Yo Ma, der in Cambridge, einem Vorort von Boston, lebt, hatte während der Pandemie immer wieder mit Überraschungsauftritten für Ablenkung gesorgt. Im Sommer spielte der Grammy-Preisträger beispielsweise auf dem Anhänger eines Lastwagens für Krankenschwestern und Pfleger. Vor einigen Wochen nahm er mit Kathryn Scott zudem eine Version des Klassikers „You‘ll Never Walk Alone“ des Komponistenduos Rodgers und Hammerstein auf, um Geld für Musiker in der Coronakrise zu sammeln. (ceh.)