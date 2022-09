Neues von den Promis : Jennifer Lopez fürchtete bis zuletzt um ihre Hochzeit

Jennifer Lopez hat bis zur letzten Minute um ihre Hochzeit mit Ben Affleck gebangt. Wie die Sängerin in ihrem Newsletter „On the JLo“ schrieb, seien in den Tagen vor dem Jawort jeden Abend Regenwolken über Afflecks Anwesen im amerikanischen Südstaat Georgia aufgezogen, wo das Paar vor zwei Wochen getraut wurde. Erst am Hochzeitstag sei der Himmel dann wieder blau gewesen.

Da zudem ein Magen-Darm-Virus die Hochzeitsgesellschaft heimsuchte, habe sie um den Gang zum Traualtar gefürchtet. In ihrem Artikel spielte die Dreiundfünfzigjährige auch immer wieder auf die erste geplante Hochzeit mit dem Oscar-Preisträger an, die das Paar vor fast 20 Jahren, nur wenige Tage vor dem Termin, abgesagt hatte.

Mehr zum Thema 1/

„Jetzt wurden einige alte Wunden geheilt und unsere Schultern endlich von der Last der Vergangenheit befreit“, schrieb die Sängerin neben Fotos, die sie bei ihrem Hochzeitstanz mit Ben Affleck und später beim Frühstück am Morgen nach der Trauung zeigten.