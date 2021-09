Bild: Reuters

Mit Schwangerschaftsbauch in Manhattan

Der Schwangerschaftsbauch, mit dem Jennifer Lawrence am Mittwoch in Manhattan fotografiert wurde, sagt alles: Die Oscar-Preisträgerin und Ehemann Cooke Maroney erwarten das erste Kind. Lawrence hatte den Kunsthändler vor drei Jahren durch gemeinsame Freunde kennengelernt. Im Februar 2019 gab die Schauspielerin, die Chris Martin, Nicholas Hoult und den „The Fountain“-Regisseur Darren Aronofsky zu ihren Verflossenen zählt, die Verlobung bekannt. Die Hochzeit folgte wenige Monate später auf Belcourt of Newport, einem Anwesen in Rhode Island. „Er ist der großartigste Mensch, den ich je getroffen habe. Ich fühle mich geehrt, eine Maroney zu werden“, sagte Lawrence damals über ihren Bräutigam. Die 31 Jahre alte Schauspielerin war 2010 durch das Filmdrama „Winter’s Bone“ berühmt geworden. Zwei Jahre später übernahm sie die Hauptrolle in der Romanverfilmung „Die Tribute von Panem“. Im Jahr 2013 wurde Lawrence, die inzwischen zu Hollywoods Großverdienern gehört, für David O. Russells Tragikomödie „Silver Linings Playbook“ mit einem Oscar ausgezeichnet. (ceh.)