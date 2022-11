Neues von den Promis : Jennifer Aniston wünschte sich ein Kind

Aktualisiert am

Nein, Jennifer Aniston hat ihren Kinderwunsch nicht der Hollywood-Karriere geopfert. Nach jahrzehntelangen Spekulationen, der Schauspielerin seien Ruhm und Geld wichtiger als Familie, berichtete die Dreiundfünfzigjährige jetzt von verzweifelten Versuchen, Mutter zu werden. „Ich habe es mit künstlicher Befruchtung versucht, chinesischen Tee getrunken und auch sonst alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn mir jemand gesagt hätte, ich sollte ein paar Eizellen einfrieren. Ich habe einfach nicht daran gedacht, und heute ist der Zug abgefahren“, sagte Aniston der „Allure“.

Wie die Kalifornierin in der Frauenzeitschrift andeutete, habe sie schon in ihren Dreißigern begonnen, über eine Schwangerschaft nachzudenken. Ob damals auch ihr erster Ehemann Brad Pitt an der Familienplanung beteiligt war, ließ sie offen.

Aniston, die in den Jahren 1994 bis 2004 als Rachel Green in der Fernsehserie „Friends“ vor der Kamera stand und später mit Filmen wie „Marley & Ich“ sowie „Meine erfundene Frau“ zu einer Großverdienerin der amerikanischen Unterhaltungsbranche wurde, hatte sich 2005 von Pitt getrennt. Der Scheidung soll eine Romanze des Oscar-Preisträgers mit der Schauspielerin Angelina Jolie vorausgegangen sein, die er später heiratete.

Wie Aniston jetzt zugab, hätten sie die Gerüchte, Pitt habe sich von ihr losgesagt, weil sie keine Kinder wollte, tief getroffen. „Das war alles erlogen“, warf sie der amerikanischen Klatschpresse vor. Mit Pitt, der sich seit Jahren mit Jolie über die Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara sowie den biologischen Nachwuchs Shiloh, Knox und Vivienne streitet, verbindet Aniston heute eine enge Freundschaft.

Mehr zum Thema 1/

Nach der Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Justin Theroux lebt die Golden-Globe-Preisträgerin allein, aber glücklich in der Nobelenklave Bel-Air in Los Angeles. Die „beschissenen Dinge“, die sie in ihren späten Dreißigern und Vierzigern erlebt habe, wolle sie aber nicht missen. „Sonst wäre ich dieser ängstliche, nervöse Mensch geblieben, der nicht wusste, wer er war“, gestand Aniston.