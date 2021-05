Neues von den Promis : Jennifer Aniston und David Schwimmer waren ineinander verliebt

Bild: dpa

Aus den „Friends“-Charakteren Ross und Rachel wäre beinahe auch im echten Leben ein Paar geworden. Sie hätten sich zu Beginn der Dreharbeiten vor 27 Jahren ineinander verliebt, wie Darsteller David Schwimmer und Jennifer Aniston in der nun ausgestrahlten „Reunion“-Folge verrieten. „In der ersten Staffel war ich total in Jen verknallt“, verriet Schwimmer. Sie habe ebenfalls Gefühle für ihren Co-Darsteller gehabt, so Aniston. Doch daraus sei nie etwas geworden: „Wir waren wie zwei Schiffe, die aneinander vorbeifahren, denn einer von uns war immer in einer Beziehung und diese Grenze haben wir nie überschritten“, berichtete Schwimmer. Aniston ergänzte: „Wir haben alle unsere Zuneigung und Liebe füreinander in Ross und Rachel geleitet.“ Der erste Kuss habe dann erst als Bildschirm-Paar vor laufender Kamera stattgefunden. Jennifer Aniston war in der Zwischenzeit zwei Mal verheiratet: Zunächst mit Schauspielkollege Brad Pitt, später mit Justin Theroux. Im Februar 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt. Schwimmers Ehe mit der Fotografin Zoe Bruckmann endete nach acht gemeinsamen Jahren ebenfalls 2018. (jant.)