Aktualisiert am

Die Beziehung des Technologie-Milliardärs Bill Gates mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll sich wohl doch nicht auf gemeinsames Spendensammeln beschränkt haben. Epstein, der vor knapp vier Jahren tot in einer Gefängniszelle in New York gefunden wurde, hat angeblich versucht, Gates mit einer behaupteten Liebesbeziehung zu einer russischen Bridge-Spielerin zu erpressen.

Wie das „Wall Street Journal“ am Sonntag berichtete, hatte Gates Mila Antonova im Jahr 2010 bei einem Bridge-Turnier bei San Francisco kennengelernt. Wenig später traf die junge Kartenspielerin angeblich auch Epstein. Als Gates die Zusammenarbeit für eine Stiftung des verurteilten Sexualstraftäters ablehnte, soll Epstein einen Erpressungsversuch unternommen haben. Der Microsoft-Gründer war damals noch mit Melinda French Gates verheiratet.

Laut „Wall Street Journal“ wollte der New Yorker nach einer Verurteilung wegen sexueller Kontakte mit einer Minderjährigen seinen Ruf durch die Nähe zu dem 67 Jahre alten Microsoft-Gründer aufpolieren. Gates soll damals aber weder Epsteins geplante Stiftung unterstützt noch Schweigegeld gezahlt haben.

Nach der Scheidung von Melinda French Gates vor zwei Jahren hatte die frühere Ehefrau des Technologie-Unternehmers wiederholt auf dessen Verbindung zu Epstein als einen Grund für die Trennung angespielt.