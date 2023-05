Aktualisiert am

Vier Jahre nach der Scheidung von Mackenzie Scott will der Amazon-Gründer nun seine Lebensgefährtin Lauren Sánchez heiraten. Den Antrag soll er auf einem Segeltörn gemacht haben.

Der Amazon-Gründer und Raumfahrtunternehmer Jeff Bezos will wieder heiraten. Während eines Segeltörns durch das Mittelmeer hat der 59-Jährige am Wochenende um die Hand seiner Lebensgefährtin Lauren Sánchez angehalten. Bezos, der seit mehr als vier Jahren mit der Fernsehjournalistin zusammenlebt, soll seine künftige Ehefrau an Bord seiner Yacht mit einem etwa 20 Karat schweren Verlobungsdiamanten überrascht haben.

Nach fast 25 Jahren hatte sich der Unternehmer 2019 von seiner damaligen Ehefrau Mackenzie Scott scheiden lassen. Im selben Jahr gab Sánchez die Trennung von dem Medienmanager Patrick Whitesell bekannt.

Einige Monate später kaufte Bezos mit der Dreiundfünfzigjährigen, die wie er aus Albuquerque im Bundesstaat New Mexico stammt, Anwesen im kalifornischen Beverly Hills und New York. Zudem engagiert sich das Paar für die eigene Umweltstiftung Bezos Earth Fund und läuft, wie jetzt bei den Filmfestspielen in Cannes, regelmäßig über rote Teppiche.