„Ich bin kein Jurist, ich bin ein Prominenter“

Jay-Z hat den Rechtsstreit über ein nach ihm benanntes Parfum gewonnen. Fünf Jahre nach der Klage des Parfumherstellers Parlux Fragrances entschied ein New Yorker Gericht am Mittwoch, dass der Rapper den Vertrag zu Werbeauftritten für den Duft „Gold Jay Z“ nicht gebrochen hat. Die 18 Millionen Dollar, die Parlux als Schadenersatz forderte, darf der Einundfünfzigjährige behalten. Parlux Fragrances hatte Jay-Z, bürgerlich Shawn Carter, vorgeworfen, die Promotion des Parfums boykottiert zu haben. Der Sänger („Empire State Of Mind“) soll den Duft nicht wie vereinbart in sozialen Medien beworben haben. Werbeauftritte in Sendungen wie Good Morning America sagte Jay-Z nach der Vorstellung des etwa 70 Dollar teuren Produkts im Jahr 2013 angeblich ab. Bei seiner Aussage vor Gericht Ende Oktober hatte der Rapper zugegeben, den Vertrag mit Parlux vor der Unterzeichnung nicht gelesen zu haben. „Ich bin kein Jurist, ich bin ein Prominenter“, ließ er die Jury in seiner Heimatsstadt New York damals vollmundig wissen. (ceh.)