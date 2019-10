© AP

Als „Fehler“ verziehen

Amerikas frühere First Lady Jacqueline Kennedy Onassis hat ihrem Ehemann John F. Kennedy seine zahlreichen Affären mit anderen Frauen angeblich als „Fehler“ nachgesehen. Wie die Sängerin und Autorin Carly Simon in ihren Erinnerungen „Touched by the sun – My friendship with Jackie“ schreibt, weigerte sich Kennedy Onassis zudem hartnäckig, über die tödlichen Schüsse auf den Präsidenten im November 1963 zu sprechen. „Der Anschlag auf JFK war nicht nur ein historischer Moment. Er prägte auch sie auf eine dominierende Art. Sie wurde zu einem Stück Geschichte“, schreibt Simon in dem Buch, das am 22. Oktober erscheint. Die frühere First Lady zog sich damals mit ihren Kindern Caroline und John Jr. aus der Öffentlichkeit zurück. Fünf Jahre nach dem Anschlag in Dallas heiratete sie den griechischen Reeder Aristoteles Onassis, der im Frühjahr 1975 starb. Simon lernte Kennedy Onassis einige Jahre später auf Martha’s Vineyard kennen. Bis zu dem Tod der ehemaligen First Lady im Mai 1994 verbrachte die Grammy-Preisträgerin („You’re So Vain“) mit ihr die Sommer auf der Nobelinsel vor Massachusetts. (ceh.)