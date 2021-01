© AP

„Es gab keine Vereinbarung“

Nach dem Eklat um das „Vogue“-Cover, das Amerikas künftige Vizepräsidentin Kamala Harris in Sportschuhen und unerwartet hellhäutig zeigt, wehrt sich Chefredakteurin Anna Wintour gegen den Vorwurf, Absprachen gebrochen zu haben. „Es gab keine Vereinbarung, welches Titelbild ausgewählt wird“, ließ Wintour den Podcast Sway der „New York Times“ am Dienstag wissen. Zuvor hatten Blogger auf angebliche Absprachen zwischen Harris‘ Mitarbeitern und der Redaktion verwiesen, die „Vogue“ gebrochen habe.Wie Wintour klarstellte, habe sich die Redaktion bewusst für eine legere Aufnahme der Stellvertreterin des künftigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden entschlossen: „Wir alle waren der Auffassung, dass das weniger förmliche Foto die Zeit am besten reflektiert, in der wir mit einer entsetzlichen Pandemie leben müssen.“ Harris soll von dem Cover „extrem enttäuscht“ gewesen sein. Das von der Sechsundfünfzigjährigen bevorzugte Bild, das sie eher gesetzt in einem blaugrauen Anzug vor goldschimmerndem Hintergrund zeigte, hatte sich Wintour für die Online-Ausgabe der Zeitschrift vorbehalten. (ceh.)