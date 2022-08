Smalltalk : Hat Donald Trump Ivana auf seinem Golfplatz begraben, um Steuern zu sparen?

Ivana Trump, verstorbene Ex-Frau des früheren Präsidenten, ist auf dem Golfplatz Donald Trumps in New Jersey begraben. Nun gibt es Spekulationen, dass Trump damit Steuern sparen will.

Donald Trump (mit roter Kappe) im Juli 2022 auf seinem Golfplatz in New Jersey Bild: AFP

Donald Trumps erste Frau Ivana wurde nach ihrem Tod am 14. Juli nicht etwa auf einem Friedhof beerdigt, sondern auf dem Grundstück eines Golfclubs ihres früheren Manns in Bedminster im Bundesstaat New Jersey. Soweit bekannt ist, ist sie die erste Person, die dort begraben wurde. Die letzte Ruhestätte könnte Trump womöglich Steuervorteile bringen.

In sozialen Medien wurde darauf hingewiesen, dass in New Jersey sogenannte Friedhofsunternehmen von diversen Steuern befreit sind, etwa von Grund- und Einkommensteuern. Entsprechend wurde spekuliert, dem früheren Präsidenten gehe es vor allem darum, Steuern zu sparen, wenn er seine erste Frau oder auch andere Personen auf seinem Anwesen begraben lasse.

Nach einem Bericht von „Pro Publica“ hatte Trumps Familienunternehmen schon vor einigen Jahren versucht, ein Grundstück in der Nähe von Bedminster als Friedhofsunternehmen eintragen zu lassen.

Trump selbst sprach davon, sich einmal in Bedminster beerdigen zu lassen. 2007 hatte er gegenüber der „New York Post“ sogar von einem Mausoleum auf dem Anwesen gesprochen. Wie die „Washington Post“ 2017 schrieb, hat er die Pläne dafür zwar wieder aufgegeben, dafür aber Anträge für andere Friedhöfe in Bedminster bei den Behörden in New Jersey eingereicht, unter anderem für einen Familienfriedhof mit zehn Gräbern und einen noch größeren Friedhof, dessen Grabstätten zum Verkauf angeboten würden.