Bild: dpa

In Netzstrumpfhosen und oberkörperfrei

Für Instagram waren die Bilder, die Madonna in Netzstrumpfhosen und mit entblößter Brust zeigten, dann doch zu viel. Das soziale Netzwerk löschte am Mittwoch die Aufnahmen aus dem Schlafzimmer der Popikone, da sie viele Nutzer an eine Pornoseite erinnerten. Besonders ein Foto, das die Dreiundsechzigjährige mit gespreizten Beinen unter ihrem Bett zeigte, stieß bei vielen auf Verwunderung. Instagram soll sich dagegen vor allem an Madonnas Brustwarze über dem schwarzen Lederkorsett gestört haben. Die Reaktion der Sängerin („Vogue“) ließ nicht lange auf sich warten. „Es erstaunt mich immer noch, dass wir in einer Kultur leben, in der man jeden Zentimeter eines Frauenkörpers zeigen darf außer der Brustwarze“, ließ sie am Donnerstag bei Instagram wissen. Die weibliche Brust zu zensieren, die männliche aber nicht, sei sexistisch. Das für anstößig befundene Nipple-Foto entschärfte Madonna aber doch – mit einem Emoji über der Brustwarze. (ceh.)