Die Fernsehmoderatorin Ina Müller (57) und der Musiker Johannes Oerding (41) haben sich getrennt. „Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege“, sagte Oerding am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien weiter freundschaftlich miteinander verbunden und arbeiteten weiter gern zusammen, so Oerding.

Ein fast gleichlautendes Statement hatte das Management von Ina Müller auf Nachfrage abgegeben. Oerding und Müller waren seit 2011 in einer Beziehung. Kennengelernt hatten sie sich, als der damals noch recht unbekannte Oerding 2009 in Müllers Sendung „Ina's Nacht“ auftrat.

Das Paar soll stets in getrennten Wohnungen gelebt und viel miteinander musiziert haben. Sie veröffentlichten auch gemeinsam Musik. 2019 erschien auf Johannes Oerdings Album „Konturen“ auch der gemeinsam geschriebene und gesungene Song „...Ich hab dich nicht mehr zu verlier'n“. Der Song wartet mit Herzschmerzzeilen auf wie „Ich lass dich nicht mehr mein Herz kontrollier'n / Keine Liebeslieder mehr, die ich für dich schreibe“ – und mutet im Angesicht der Trennung beinahe prophetisch an.

Das Interview mit dem Musiker fand statt im Rahmen von Oerdings ICE-Tour, die morgens in Münster gestartet war und am Abend in Ulm endete. Oerding („An guten Tagen“) ist auch wegen der TV-Shows „Sing meinen Song“ und „The Voice of Germany“ bekannt. Ina Müller moderiert seit 16 Jahren die Late-Night-Show „Inas Nacht“ im Ersten und geht regelmäßig mit ihren Liedern auf Tour.