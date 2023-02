Der Schlagersänger konnte sich mit seinem „Lied mit gutem Text“ in einer Abstimmung auf Tiktok durchsetzen. Im Vorentscheid am 3. März wird Ikke Hüftgold unter anderem auf das Duo Frida Gold treffen.

Der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) ist komplett: Bei der Abstimmung auf der Social-Media-Plattform Tiktok setzte sich der Ballermann-Hitproduzent und Sänger Matthias Distel durch, besser bekannt als Ikke Hüftgold („So geh’n die Gauchos“). Sein „Lied mit gutem Text“ bekam knapp 122.000 Stimmen (52 Prozent). Insgesamt waren mehr als 900 Videos eingereicht worden. Am Ende lag Ikke Hüftgold bei der Abstimmung vor den fünf weiteren Kandidaten, die zuvor mit ihm für das Voting ausgewählt worden waren, wie der für den ESC in Deutschland zuständige NDR am Samstagabend mitteilte.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Der 46 Jahre alte Distel, der aus Limburg an der Lahn kommt und dort bis heute einen Gartenbaubetrieb führt, erfand 2009 die Satirefigur, nachdem ihm ein Freund gesagt hatte, er könne keinen Ballermann-Hit schreiben. Mit „Ich schwanke noch“ feiert er zurzeit seinen größten Erfolg. Das Lied wurde auf Spotify knapp 35 Millionen Mal angehört.

Distel schreibt und produziert auch Lieder für eine Reihe anderer Künstler, unter ihnen Willi Herren, Menderes Bağcı, Carsten Spengemann und Thomas Anders. Gemeinsam mit dem DJ Dominik de Leon gründete er dafür ein Musiklabel, die Summerfield Group. Aus ihrem Haus stammt auch der Erfolgssong „Johnny Däpp“ vom Österreicher Lorenz Büffel (bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten), der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagern der vergangenen 50 Jahre zählt.

Verantwortlich für „Layla“

Sein Label Summerfield Records produzierte zudem auch das Lied „Layla“ von DJ Robin & Schürze, das im vergangenen Juli als erstes Ballermann-Lied überhaupt Platz eins der deutschen Singlecharts erreichte, obwohl es massive Kritik gab gegen Textzeilen wie „Ich hab ’n Puff – und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler“. Das Lied wurde als sexistisch kritisiert und deswegen auch auf vielen Volksfesten und in einigen Festzelten auf dem Oktoberfest in München nicht oder in abgewandelter Form gespielt: „In meinem Suff seh ich sie doppelt meine Layla und sie is Sekretärin bei der BayWa“.

Sein „Lied mit gutem Text“ für den ESC soll auch als ironische Antwort auf „Layla“ und seine anderen Ballermann-Hits verstanden werden. Im Text heißt es unter anderem: „Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen, wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex“. Dennoch ist auch dieser Beitrag ein typischer Partyschlager für die Ferieninsel Mallorca, mit „Schalalala“-Chören und Techno-Beats.

Distel provoziert gerne als Ikke Hüftgold, schon sein erster Hit auf Mallorca, wo er 150 Auftritte im Jahr absolviert, hatte den Titel „Dicke Titten, Kartoffelsalat“. Hüftgolds Markenzeichen sind eine schwarze Perücke, ein Trainingsanzug und sein erhobener Mittelfinger. Den streckt er zur Begrüßung seinem Publikum entgegen, das ihm wiederum mit dem „Stinkefinger“ antwortet.

Mehr zum Thema 1/

Neben ihm werden am 3. März bei der Auswahlshow „Unser Lied für Liverpool“ im Ersten noch Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und Trong auf der Bühne stehen. Sie alle haben die Hoffnung, Deutschland am 13. Mai im ESC-Finale in Liverpool zu vertreten.