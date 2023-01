Dschungelcamp startet : Ekel-Dinner for 12

Die Welt befindet sich aktuell nicht unbedingt in ihrer allerbesten Phase. Energiepreise, Klimawandel, Corona – und seit beinahe elf Monate herrscht Krieg in der Ukraine. In unsicheren Zeiten sehnt man sich nach einem Hauch Stabilität. Zum Glück gibt es RTL, den offiziellen Insolvenz-Vermeidungs-Sender für D-Promis. Und der bringt traditionell kurz nach Silvester sein Kult-Format „Ekel-Dinner for 12“ in die Wohnzimmer. Oder wie TV-Zeitschriften es nennen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Der Volksmund dagegen spricht gemeinhin vom Dschungelcamp. Im Grunde der korrekte Terminus, denn zweifelsfrei werden in den kommenden 17 Tagen ein Dschungel und ein Camp involviert sein. Ein Star dagegen? Naja.

Die zwölf weniger oder noch weniger bekannten Camp-Absolventen, die dieses Jahr von RTL spontan als „Stars“ deklariert und für das Dschungelcamp rekrutiert wurden, stehen (so will es das TV-Gesetz) alle irgendwie bereits mit einem Bein im Flipchart von Peter Zwegat. Entsprechend hoffnungsvoll also starten sie heute Abend in den Kampf um 100.000 Euro Preisgeld sowie die Aufnahme in die IBES Hall of Fame. Da liegt die Latte nach 15 Staffeln Känguru-Hoden-Verköstigung allerdings recht hoch. Kultsätze wie „Ich will morgen nicht tot aufwachen“ (Joey Heindle) oder "Mir ist ein großes Herz lieber wie die deutsche Sprache“ (Jürgen Milski) sind nur schwerlich zu übertreffen. Aber wer weiß, vielleicht ist der IBES-Kader 2023 eine Turniermannschaft.

Die Namen aller Teilzeit-Australier, die in den Showkampf gegen Hitze, Kriechtiere, Nahrungsentzug und die eigene Würde ziehen, lauten: Cecilia Asoro, Tessa Bergmeier, Gigi Birofio, Cosimo Citiolo, Lucas Cordalis, Claudia Effenberg, Verena Kerth, Papis Loveday, Jolina Mennen, Markus Mörl, Jana Pallaske und Djamila Rowe. Für Rowe war zunächst Martin Semmelrogge angekündigt (das offizielle IBES-Foto zeigt ihn noch, siehe oben). Der scheint jedoch kurzfristig rausgefunden zu haben, dass mit Camp nicht die designoriginellen Polos von Dieter Bohlen gemeint sind, sondern ein echter Dschungel im Tropenwald. Er wird daher vermutlich nicht ins Camp ziehen. Ach ja: Falls Sie über diese Selbsthilfegruppe auf Klassenfahrt jetzt sagen: „Die Regeln kenne ich, aber wer zum Teufel sind diese Leute?“ habe ich exklusiv für Sie einordnende Kurzvitae verfasst:

Cecilia Asoro

Hat mit „Bachelor“, „Prominent getrennt“ und „Are You The One?“ erfolgreich das RTL-Trash-Triple absolviert und damit eine Wildcard für das Dschungelcamp und eine Cover-Story im „Playboy“ gewonnen. Am Starttag hat sie 33.900 Follower auf Instagram. Das wird später noch wichtig, denn als investigative Qualitäts-Journalistin werde ich die Followerentwicklung der kompletten Camp-Belegschaft bis zum Finale tracken. Social-Media-Reichweite soll mittlerweile wichtig sein, hört man.

Tessa Bergmeier

Ihre bekanntesten Körperteile sind ihre Mittelfinger. Deren exzessiver Einsatz sicherte ihr 2009 das vorzeitige Aus in der vierten Staffel „Germany´s Next Topmodel“. Seither flog sie noch aus dem GNTM-Spin-Off „Model WG“, nachdem sie Sarah Knappik mit einer Pfanne bewarf, und bekam anschließend zur Beruhigung zwei Töchter. Als bekennende Veganerin hat sie medienwirksam angekündigt, im Camp jedwede Aufnahme tierischer Produkte zu verweigern. Interessantes Konzept für die Teilnahme an einem Format, das im Wesentlichen von Gesichtsausdrücken lebt, die den Kandidaten beim Verzehr von Delikatessen wie Fischaugen, Krokodilpenis oder Straußen-Anus unterlaufen. Follower: 12.700.

Claudia Effenberg

Gilt als Mutter aller Spielerfrauen. War bereits mit den Nationalspielern Thomas Strunz und Stefan Effenberg verheiratet. Beide beackerten zwischen 1990 und 1992 sowie zwischen 1998 und 2001 einige Jahre gemeinsam denselben Rasen. Nein, nicht was Sie jetzt denken. Ich spreche vom Rasen des Olympiastadions in München. Die (ja echt!) Designerin soll mit 500.000 Euro eine All-Time-Dschungel-Rekordgage erhalten. Das wären fast fünf Euro für jeden ihrer 102.000 Follower.

Verena Kerth