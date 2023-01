IBES 2023 : Erdrutschartige Erregungstsunamis mitten im Dschungel

Tag zwei in der Betty-Ford-Klinik für teilzeitintellektuelle Sendezeit-Junkies. Neumoderator Jan Köppen bedankt sich eingangs zunächst mal wortreich bei seinem Mentor und „Ninja Warrior“-Gefährten Frank Buschmann. Der als Deutschlands Bruce Willis geltende Sportmoderator hat Köppen in einer langjährigen Primetime-Auswilderung zu einem würdigen Nachfolger von Daniel Hartwich geformt. Aus sicherer Quelle habe ich erfahren, dass Köppen sich für diese selbstlose Förderung mit dem zeitnah erscheinenden, autobiographischen Roman „Vom Buschi in den Busch“ bedanken wird.

Jana Pallaske, inzwischen offenbar mit einem Mann namens Urkraft in den Stand der Ehe getreten, bedankt sich ebenfalls. Nicht bei Buschi, sondern bei Bäumen. Und dann noch dem kleinen See im Camp. Und den Sträuchern. Einige ihrer gewinnbringendsten Gespräche im Camp hatte sie bislang mit Pflanzen. Schade, dass Jasmin Wagner nicht mit dabei ist. Dann könnte Jana nicht nur mit Blümchen sprechen, sondern auch mal mit Blümchen in eine Dschungelprüfung. Ähnlich wie Jan Köppen bereitet auch sie aktuell einen Bestseller vor: ihr Wörterbuch „Blume – Deutsch, Deutsch – Blume“. Außerdem verrät Insektenpazifistin Jana, schon lange Frieden mit Ameisen geschlossen zu haben. Anders als beispielsweise mit ihren Mitstreitern aus dem „Sommerhaus der Stars“. Wer erinnert sich nicht, als sie 2021 mit Toxizitäts-Ikone Mike Cees-Monballijn quasi auf den Antichristen des naturgetrübten Esoterik-Lifestyles traf? Im inoffiziellen Dschungel-Trainingslager mit angeschlossener D-Promi-Jugendherberge kam Jana damals auf Sympathiewerte knapp unter Elon Musk auf Twitter.

Loff is in the Air!

Gigi Birofio dagegen hat mit Twitter nichts am Hut. Insgesamt interessiert er sich wenig für Umfelder, in denen es um Nachrichten statt um Flirten geht. Sein Lieblingsformat ist folgerichtig „Ex on the Beach“. Aus nachvollziehbaren Gründen: „Das hat einfach alles! Stress, Kaputtheit, Psycho, Loff, Sex“. Das erinnert im ersten Moment an die menschgewordene Ekelprüfung Donald Trump mit seinem Klassiker „Person, Woman, Man, Camera, TV“. Nach kurzem Abgleich mit den Transkriptions-Praktikanten von RTL wird aber klar: Gigi war im selben Aufbaukurs Englisch wie Cosimo Citiolo und meinte mit „Loff“ eigentlich „Love“. Hach, Dschungelcamp: Loff is in the Air!

Stichwort „Loff“: Im intimen Bro-Talk entlockt Gigi Neukumpel Papis Loffday anschließend ein Familiengeheimnis: Der GNTM-Laufstegcoach hat 25 Geschwister. 25 Geschwister – oder wie man bei den Wollnys sagt: Abendessen. Womit wir beim Thema Ernährung wären. Vegan-Aktivistin Tessa Bergmeier ist am Morgen vor ihrem ersten Solo-Einsatz im dschungelprüfungsrelevanten Bereich latent schlecht gelaunt. Gegen ihren mentalen Aggregatzustand gilt selbst Rudi Völlers Weißbier-Predigt an Waldemar Hartmann als Wohlfühl-Biotop. Sie hat Kopfschmerzen, die Toilette ist „vollgepisst“ und „das Wasser schmeckt nach Asche, das kann ich nicht trinken“. Im Prinzip ein Morgen wie jeder andere im Berghain.