Bild: AP

„Jeder will ein Stück davon abhaben“

Hunter Biden, Problemsohn des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, hat eine neue Einkommensquelle aufgetan. Nach Jobs als Berater eines ukrainischen Gasunternehmens, Banker, Lobbyist, Soldat und Buchautor („Beautiful Things“) versucht sich der Einundfünfzigjährige jetzt als Künstler. Wie amerikanische Medien berichten, verkauft der First Son seine bunten, abstrakten und meist großformatigen Werke für bis zu 500.000 Dollar je Arbeit. Laut Fachleuten wie Alex Acevedo macht sich der Namen Biden dabei bezahlt. „Er ist der Sohn des Präsidenten. Jeder will ein Stück davon abhaben“, sagte der Kunsthändler der New York Post. Bidens Galerist Georges Berges kündigte an, die Namen der Käufer geheim zu halten. Konservative Kommentatoren verwiesen derweil auf die Möglichkeit, durch die Kunst des Präsidentensohns Geld zu waschen oder Einfluss auf seinen Vater zu kaufen. Biden, der die Garage seines Hauses in Los Angeles vor einigen Monaten zum Atelier umbaute, gilt als skandalaffin. Neben undurchsichtigen Geschäften während der Vizepräsidentschaft seines Vaters sorgte er auch mit Drogengeständnissen für Aufsehen.(ceh.)