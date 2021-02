Bild: AP

„Man muss nur die richtigen Leute kennen“

Die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin, die in der vergangenen Woche vorzeitig aus einem amerikanischen Gefängnis entlassen wurde, hat sich hinter Gittern wie eine Berühmtheit gefühlt. „Das Gefängnis ist wie die Szene in New York. Man muss nur die richtigen Leute kennen, um den richtigen Job zu bekommen“, sagte die Neunundzwanzigjährige der Website „Insider“. Sie habe sich um eine Stelle im Fitnessstudio der Albion Correctional Facility bemüht, um jederzeit trainieren zu können. Auch bei den Wärtern sei Sorokin gut angekommen. „Einige wollten mit mir ins Bett", sagte sie. Die Tochter eines Lastwagenfahrers, die in Russland zur Welt kam und im nordrhein-westfälischen Eschweiler aufwuchs, war 2019 in New York wegen Betrugs verurteilt worden. Sie hatte sich als wohlhabende Erbin ausgegeben und bei Bekannten und Banken in New York mehr als 200.000 Dollar erschwindelt. Den Betrag hat die „Salonbetrügerin“ inzwischen aus dem Honorar für die Verfilmung ihrer Lebensgeschichte bei Netflix zurückgezahlt. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis am Donnerstag mietete sich Sorokin vorerst in einem Luxushotel in Manhattan ein. Angeblich planen die Justizbehörden in New York aber bereits ihre Abschiebung nach Deutschland. (ceh.)