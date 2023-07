Manchmal ist die Prominentenberichterstattung vergleichsweise einfach. Etwa dann, wenn die Dienstreise nicht ins ferne Hollywood führt, sondern nach Hodenhagen. „Real Life – ,Closer‘ besucht das neue Zuhause von Justins Äffchen“, titelt besagtes Magazin, wobei „neu“ im Grunde Quatsch ist: Im Hodenhagener Serengeti-Park schließlich lebt das Kapuzineräffchen Mally seit zehn Jahren. 2013 war es, gerade 14 Wochen jung, am Münchener Flughafen beschlagnahmt worden, weil sein Besitzer, der Sänger Justin Bieber, für Mally keine Einreisepapiere dabeihatte. Der Bieber flog danach zurück in die USA, der Affe blieb in Deutschland.

Die Trennung, darf man sagen, hat ihm gutgetan: „Justin Biebers Affe findet sein Glück“, konstatiert „Closer“. Mally nämlich ist nicht nur Vater geworden, er blickt auch in eine glänzende reproduktive Zukunft: „Mally ist der einzige Affe, der mit keinem anderen Affen in einem europäischen Zoo verwandt ist. Deshalb könnte er überall Nachkommen zeugen“, erklärt seine Pflegerin. Ob Mally das auch will und ob wir darüber auf dem Laufenden gehalten werden? Man würde ihm doch etwas Primatsphäre gönnen. Das Etikett „Justins Äffchen“ wird wohl ewig an ihm haften bleiben; Verona Pooth ist ja auch noch die Bohlen-Ex, obwohl die beiden noch kürzer zusammen waren als Mally und Justin. Letzterer lebt bis heute in der freien Wildbahn Hollywoods, hat aber immerhin ebenfalls ein Weibchen gefunden.

Vergnügt mit der Influencerin

Über das Paarungsverhalten eines anderen Promis informiert uns die „Bild“-Zeitung: „Fußball-Star Neymar (31) hat einen Vertrag mit Freundin Bruna. Geht er fremd, und wird das auch noch bekannt, muss er ihr eine Mio. Euro zahlen. Jetzt ist es so weit!“ Das Interessanteste an dieser ohnehin interessanten Vereinbarung scheint uns, dass Neymar nur dann löhnen muss, wenn sein Seitensprung öffentlich bekannt wird. Unter solchen Umständen hätte sich eine Partnersuche in den entlegenen Weiten des Amazonas angeboten, wo allenfalls schlechter Handyempfang herrscht, der Dämlack Neymar aber hat sich nach „Bild“-Infos „mit einer Influencerin vergnügt“. Die Strafe scheint dann auch in der Höhe verdient.

Über Zahlen diskutiert man auch, seit Kevin Costners Ehe in die Krise geraten ist. So soll Costners Gattin „Bunte“ zufolge „für die Kinder knapp 228.000 Euro Unterhalt pro Monat“ fordern. „Allerdings: Rund 92.000 Euro davon veranschlage sie für ihre Schönheitsoperationen.“ Also, für ihre OPs, nicht für jene der Kinder hoffentlich. Ein nicht ganz unwichtiger Etatposten gewiss, schließlich ist sie ja jetzt wieder auf dem Markt.

Auf dem Markt sind weder Barbara Schöneberger noch Elyas M’Barek, was Schöneberger laut „Bunte“ nicht davon abgehalten hat, in ihrem Podcast eine mögliche Beziehung mit dem Schauspieler zu problematisieren: „Ich würde den im Eifer des Gefechts kaputtmachen, wenn ich mich einmal auf den draufsetze, puh! Ich hätte wirklich Angst, mich mit vollem Gewicht auf ihn zu setzen.“ An M’Bareks Stelle würden wir das nicht auf uns sitzen lassen und die Moderatorin zur – selbstredend öffentlichen – Probe aufs Exem­pel auffordern.

Mal wieder in Höchstform beim Verfassen seines Editorials ist „Bunte“-Chefredakteur Robert Pölzer, der schreibt: „Unsere Mutter ist ein Bergwerk, das sein Leben lang gibt, ohne zu erwarten, dafür je etwas zurückzubekommen.“ Genau, ihr Leben lang öffnet sie uns ihre Tore und rückt bereitwillig Kohle raus, und was bekommt sie von uns dafür? Höchstens mal einen frischen Stollen.

Es spricht ja nur meine Frau

Nachdenklich hat uns gemacht, was Schauspieler Herbert Knaup dem „Goldenen Blatt“ auf die Frage antwortet, ob er, der seiner Frau zuliebe Jahr für Jahr auf Mallorca urlaube, Spanisch spreche: „Leider nicht, meine Frau spricht ja die ganze Zeit.“ Hoffentlich kann er die Sprache inzwischen wenigstens halbwegs gut hören.

Mit ihrem jungen Schlagerkollegen Eric Philippi, 26, hat Michelle, 51, angebandelt. „Gefunkt hat es zwischen beiden beim Kinobesuch von ‚Avatar‘ in Hamburg“, weiß „Gala“. „,Der Film war grottenlangweilig‘, erinnert sich Eric. ,Da hat Michelle meine Hand genommen.‘“ Merke: Nur Amateure würden sich zum Kino-Date einen superspannenden Actionthriller aussuchen – je öder, desto besser.

Reality-TV-Star und Unternehmerin Claudia Obert, 61, beschreibt die Vorzüge ihres neuen Partners Max, 25, wie folgt: „Er geht mir nicht auf die Nerven! Er verfügt über viel Know-how und unzählige gute Facetten.“ Für uns klingt das ja ein wenig technisch, à la „Er hat tolle Gadgets und ist einfach in der Anwendung“. Max sagt über Claudia: „Schau sie dir an: Claudia ist doch eine Hammerbraut!“ Wenn sie jedoch „hysterisch wird . . ., dann gnade dir Gott!“ Offenbar kann sie auch eine echte Jammerbraut sein.

Ein weiteres Geheimnis ihres Glücks offenbart wiederum Claudia: „Wir müssen uns nicht darüber streiten, wer den Müll runterbringt. Das erledigen sowieso meine Mitarbeiter.“ Daran sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen – und die FDP Claudia Obert als Haushaltspolitikerin anheuern.