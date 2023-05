Keine schlechte Schlagzeile, die „Bild“ diese Woche auf Seite eins bringt: „Cathy Hummels bald nackt im Playboy – Mit wem sie sich zusammen auszieht“. Unsere spontane erste Idee war: Na, mit Mats natürlich. Dann fiel uns ein, dass der ja schon lange ausgezogen ist, allerdings nicht mit Cathy, sondern bei ihr. Also haben wir mal reingeblättert in die „Bild“-Zeitung: Cathy Hummels zieht sich mit ihrer Schwester aus. Der „Playboy“ scheint sich zu einer echten Familienzeitschrift zu entwickeln. An der bekannten Wäschewerbung der Familie Klum indes scheint sich Hummels kein Beispiel zu nehmen, ihre Mutter ist nicht mit von der Partie.

Allein ausgezogen hat sich eine Schlagersängerin, über die wiederum „Bild“ jetzt schreibt: „Nackte Schlager-Antonja zensiert!“ Ihr neues Musikvideo nämlich sei „zu sexy“ für die „künstliche Intelligenz, die bei Youtube die Beiträge prüft. Die KI mahnte Antonja ab: ,Bei der Überprüfung deines Videos wurden Richtlinienverstöße erhoben: das Heran­zoomen von Bauchfett.‘“ Noch ärgerlicher als die Zensur an sich ist für Antonja deren Begründung: „Ein Hohn! Ich habe überhaupt kein Bauchfett, mache dagegen täglich Fitness und Krafttraining“, klagt sie. „Diese Beanstandung ist ja schon KI-Mobbing!“ Hoffen wir, dass es sich um einen bedauerlichen Einzelfall handelt; die Vorstellung, dass Deutschlands Künstler bei offenherzigen Videos mit kleinlicher KI-Kritik an Bauchfett, Cellulite oder Schwabbelarmen konfrontiert werden, finden wir unerträglich.

Verbitterte KI

Wobei: Vielleicht betreibt die KI ja Bodyshaming aus Verbitterung darüber, dass sie selbst über keinen Körper verfügt. Das wäre dann fast so eine Tragödie wie diejenige des neurotischen Bordcomputers HAL 9000, der in Kubricks „2001: A Space Odyssey“ aus Angst vor seiner Abschaltung die Astronauten umbringt.

Glücklichere Fahrten dürfte Jeff Bezos unternehmen, und zwar mit seiner neuen Luxusyacht „Koru“, die laut „Gala“ 500 Millionen Dollar gekostet hat. „Ein echter Hingucker“, so das Blatt, sei die „Galionsfigur, die angeblich Lauren Sánchez nachempfunden ist. Ein deutliches Statement von Bezos: Schaut alle her, das ist die Frau an meiner Seite.“ Eine romantische Geste, die Normalverdienern in der Regel versagt ist – es sei denn, sie teilen ihrer Herzensdame mit: „Den Kahn kann ich mir noch nicht leisten, aber ich hab mir schon mal nach deinen Maßen eine Galionsfigur schnitzen lassen.“ Ob es, sollte es selbst dafür nicht reichen, angemessen ist, ein Abbild der Partnerin aus Fimo zu kneten, hängt stark von den eigenen künstlerischen Fähigkeiten ab.

Das Wort „Koro“ übrigens steht in der Sprache der Maori für „Neuanfang“, und das ist von Bezos durchaus praktisch gedacht: So kann der Schiffsname selbst dann bleiben, wenn die Liebe eines Tages erloschen und die Galionsfigur auf den Meeresgrund versenkt worden ist.

Männer kennen Männer

Bei den Töchtern Sylvester Stallones, alle drei in ihren Zwanzigern, muss bei erloschener Liebe der Papa ran: „Er schreibt die meisten unserer Trennungstexte“, hat „Bild“ zufolge Sistine Stallone erzählt. Ihre Schwester Scarlet habe ergänzt: „Ich empfehle Mädchen dringend, da zu ihrem Vater zu gehen und ihn einen Trennungstext schreiben zu lassen, denn Männer kennen Männer.“ Da fragen wir uns nicht nur, wie regelmäßig die jungen Damen ihre Lover per Whatsapp abservieren, sondern natürlich auch, was Stallone dann so schreibt. In „Rocky“-Manier „Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst“ oder schlicht „Du bist k. o., Junge“?

Wir würden die Freunde unserer Töchter ja eher mit Wolfgang Schäuble verabschieden („Isch over“), rein sachlich mit „Alles Gute für den weiteren Lebensweg“ oder trickreich mit „Herzlichen Glückwunsch! Es werden Drillinge“. Zählten wir zu den von Stallone Abservierten, würden wir uns nach der Enthüllung jetzt fragen, ob wir, ohne es zu wissen, womöglich einst auch Liebesnachrichten nicht mit der Tochter, sondern mit dem Vater ausgetauscht haben.

In „Bunte“ erzählt derweil der ARD-Chef Kai Gniffke: „Ich will auch die Generation bedienen, die unser Land nach dem Krieg aufgebaut hat und die Florian Silbereisen und Andy Borg gern mag.“ Nach dem Krieg aufgebaut haben das Land ja die Trümmerfrauen, die heute überwiegend in ihren Hundertern sein dürften; jetzt verstehen wir endlich, wieso das Programm des „Ersten“ so aussieht, wie es aussieht. Dass Silbereisens Quoten auch nicht mehr so glänzend sind, in­spiriert „Die Aktuelle“ zu folgender Schlagzeile: „Seine rote Glücks-Unterhose hat restlos versagt!“ Finden wir jetzt auch nicht fair, alles der Hose in die Schuhe zu schieben.

Auch so seine Probleme hat, wie „Schöne Woche“ schreibt, ein Moderatorenkollege: „Auf Veranstaltungen trinkt Stefan Mross gern Bier und Wein. Eigentlich vollkommen normal, aber kennt er das Maß?“ Mross selbst würde auf diese Frage womöglich antworten: „Wieso das Maß? Es heißt doch die Maß.“