Herzblatt-Geschichten : Layla und Herr Butterzwerg

Es ist für uns schon okay, nicht in der Welt der Reichen und Schönen zu leben. Es reicht uns völlig, über ihr Dasein in den Herzblättern zu lesen, zu staunen und, ja, sie zu bemitleiden. Nehmen wir Margrethe von Dänemark. Während wir bereits kämpfen, ein paar Freunde und Verwandte zu bescheren, hat die Königin schon am 1. Advent „kleine Überraschungen für ihre 162 Bediensteten“ verteilt, weiß „Neue Post“. „Sie alle bekommen ein Geschenk von ihrer ,Chefin‘.“

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Wir stellen uns jetzt die arme Margrethe vor, wie sie am Vorabend des 1. Advents eigenhändig 162 Geschenke verpackt, die sie selbst besorgt oder gar gebastelt hat. Sollte sie hingegen einen ihrer Bediensteten beauftragt haben, etwas für sich und die 161 anderen aufzutreiben, fänden wir das weniger rührend.

Oder nehmen wir Karl-Theodor „KT“ zu Guttenberg. Der joviale Adlige erzählt der „Bild“-Zeitung von seinem irakischen Friseur, „der nur 15 Euro für den Schnitt nimmt, sich aber seit Jahren seinen Namen nicht merken kann“ – und jetzt halten Sie sich fest, bevor Sie lesen, wie sich ebenjener Coiffeur angeblich von seinem prominenten Kunden verabschiedet: „Auf Wiedersehen, Herr Butterzwerg.“ Haha, zu komisch, diese kleinen Leute.

Nicht mehr so geschmunzelt, seit im „Räuber Hotzenplotz“ der Kasperl den Petrosilius Zwackelmann „Herr Schnackelmann“ nennt oder „Zeprodilius Wackelzahn“, wobei wir den Freiherrn natürlich niemals mit einem bösen Zauberer gleichsetzen würden. Er lässt ja den zugewanderten Haarkünstler auch nicht mit dessen eigenem Rasiermesser köpfen.

Ding oder Ring

Volksnah geben sich auch Schauspielerin Teri Hatcher und ihre Tochter, die im „Gala“-Interview berichten, auch mal First Class zu fliegen, aber genauso gerne mit ihrem alten Wohnwagen unterwegs zu sein. „Und ehrlich gesagt“, sinniert Hatcher, „waren es immer die einfachsten Dinge, die uns am glücklichsten gemacht haben, die sind oft besser als ein Diamantring für 100 000 Dollar!“ Interessant ist hier das Wörtchen „oft“, welches offenbart, dass manchmal ein Diamantring für 100 000 Dollar den einfachen Dingen dann doch vorzuziehen ist. Wir selbst können das leider nicht beurteilen, uns fehlen da die Vergleichsmöglichkeiten, was im konkreten Fall bedeutet: die Diamantringe.

Leni Klum überrascht derweil mit einem Werbefoto, auf dem sie sich in Dessous die Zähne putzt, während sie auf einem Waschbecken sitzt. Wer das nun selbst ausprobieren will, der sollte bedenken, das die kleine Klum erstens von zarter Gestalt ist und zweitens nicht auf einer labilen Porzellanschüssel, sondern auf einem massiven Waschtisch Platz genommen hat. Dass Lenis Füße sich im Becken befinden, zeugt vom Zeitdruck, den schon ein Jungstar verspürt: Zähne und Zehen müssen da in einem Abwasch gereinigt werden. Vorm Ausspucken nimmt sie aber hoffentlich die Füße hoch.

Sieben Stunden Facetime

Dass man schon als 22 Jahre junger BWL-Student mit seiner ebenso jungen Freundin von „Bunte“ interviewt werden kann, zeigt Legendensohn Joel Beckenbauer. Sieben Stunden am Stück haben sie auf Facetime geredet, und als sie sich dann persönlich trafen, fand Jessica es „total aufmerksam von ihm, dass er mir seinen Rituals-Labello mitgebracht hat, den er gern beim Facetimen benutzt hatte“. Weil vom langen Quasseln seine Lippen trocken waren? Und hat er ihr tatsächlich seinen gebrauchten Lippenpflegestift überreicht? Sollte das junge Paar mal Werbung machen wollen, muss es übrigens noch viel lernen: Ein Rituals-Labello ist ja nicht von Labello, sondern von Rituals. Gleich zwei potentielle Partner verprellt: ungeschickt.

Pech mit den Frauen hat Geiger David Garrett gehabt, denn oft wurde er „einfach abserviert“, wie er gegenüber „Bunte“ klagt. „Eine Ex-Freundin, nennen wir sie Layla, hat mich zum Beispiel gegen ein Model von Abercrombie & Fitch eingetauscht, das den Körper einer griechischen Statue hatte.“ Aufmerksamen Lesern wird nicht entgehen, dass Garrett subtile Rache übt, indem er die Ex-Freundin Layla tauft, nach der streitbaren Puffmutter aus dem grässlichen Gassenhauer.

Mehr zum Thema 1/

Nicht eben charmant äußert sich Schlagersänger Ross Antony im „Woche der Frau“-Artikel „Tannenbaum-Zoff – Das Schmücken wird zur Zerreißprobe“ über seinen Ehemann: „Paul kann einfach nicht dekorieren. Er erkennt nicht, wo man welche Kugel platzieren sollte. Er hängt einfach alles drauf.“ Schmücken darf Paul immerhin eine Tanne auf der Terrasse, doch wenn „Freunde kommen, lasse ich die Jalousie herunter, weil das katastrophal aussieht“, so Antony. Während Ross Plätzchen backt, darf sich Paul dann vermutlich in einer Puppenküche mit Knete austoben.

Unser letzter Blick auf die Reichen und Schönen gilt Thomas Gottschalk. „Privat gehe ich auch selbst einkaufen“, hat er laut der „Aktuellen“ gesagt; sympathisch, dass er keine Bediensteten schickt. „Aber fragen Sie mich bitte nicht, was Butter kostet“, sagt er dann noch, und das geht uns genauso: Vorigen Monat waren es 2,95, heute schon 3,45 Euro. Aber wenn er ganz genau wissen möchte, was Butter kostet, dann könnte Gottschalk ja – hahaha! – den Herrn Butterzwerg fragen.