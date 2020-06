Herzblatt-Geschichten : Mit Seitensprüngen sind wir quitt

Es scheint dann jetzt also vorbei zu sein mit der Pandemie. Abstandsregeln gelten längst als spießig, in der U-Bahn fährt jeder Dritte maskenlos, so dass uns auch die Titelstory von „Intouch“ nicht überraschen kann: „Kilo-Schock nach Corona! Der Lockdown hat Spuren hinterlassen – auf der Waage! Was die Stars jetzt tun...“ Nach Corona – das ist unmissverständlich. Nun also können wir uns endlich wieder wirklich wichtigen Dingen zuwenden, zum Beispiel unserem Übergewicht. Jennifer Lopez wiegt laut messerscharfer „Intouch“-Beobachtung jetzt „ca. zwei Kilo mehr“, Lady Gaga sogar „ca. drei Kilo“ mehr, und wenn das die einzigen Spuren sind, die das Virus hinterlassen hat, dann können wir damit eigentlich ganz gut leben. Hoffen wir bloß, dass es keine zweite Welle gibt, das wären dann am Ende insgesamt ca. vier bis sechs Kilo mehr.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Doch es gibt auch Geschichten, die hoffnungsfroh stimmen. „Ihre Liebe begann, als er Corona hatte“, schreibt „Bunte“ über die Schauspielerin Claudelle Deckert und den Geschäftsmann Peter Olssen, der wieder gesundet ist. „Mit geschlossenen Augen schmiegt sich Claudelle Deckert, 46, in die Arme des schwedischen Managers Peter Olsson, 58. Er zieht sie sanft an sich, gibt ihr einen Kuss auf die Schläfe. Das Foto-Team von „Bunte“ scheint das Paar kaum zu bemerken“, lesen wir, doch dann hat sich einer aus dem Foto-Team wohl geräuspert, und das Interview kann beginnen. „Wir haben am richtigen Ende angefangen: nicht treffen und schmusen, sondern über das Leben und unsere Vorstellungen reden“, erzählt Olsson, und gerade junge Menschen sollten sich das zu Herzen nehmen: Die fangen ja immer gern mit dem Treffen und Schmusen an.

Getrennt von einem friedvollen Rapper

„Unsere Haut fühlt sich gut aufeinander an“, teilt uns Deckert mit, während Olsson seine Liebste lobt: „Claudia ist in echt noch viel schöner als auf Fotos.“ Bestätigen können wir das nicht, da wir sie ja leider nur auf den „Bunte“-Fotos sehen. Auf die Frage, wie ihre Familie auf ihren Neuen reagiert habe, antwortet Deckert: „Sehr positiv. Meine Mutter hat Peter kennengelernt und sich sofort in ihn verliebt.“ Dann wünschen wir recht viel Freude an dieser Dreierbeziehung.

In Corona-Zeiten von ihrem Mann getrennt, dem Rapper Sido, hat sich die Moderatorin Charlotte Würdig. Man sei aber in Frieden auseinandergegangen, versichert sie „Bunte“: Sie seien schließlich beide „keine großen Streiter“. Kein großer Streiter? Armer Sido: Mit dieser für einen Rapper geradezu ehrenrührigen Bemerkung dürfte Würdig seinen Ruf nachhaltig beschädigt haben.

Aus ihrem Beziehungsleben plaudert in „Bunte“ auch Schauspielerin Heike Trinker. „Ich habe einmal einem damaligen Partner einen Seitensprung gebeichtet“, berichtet sie. „Da lachte er und meinte, dass wir jetzt quitt seien. Meine Idee von der gegenseitigen Offenheit hatte also den Praxistest bestanden.“ Das kann man so sehen, andererseits: Hätte mit der Offenheit dann nicht eigentlich er anfangen müssen?

Mehr zum Thema 1/

Offen für einen Rollenwechsel zeigt sich Trinkers Kollege Walter Sittler, der sich im „Neuen Blatt“ nicht darum sorgt, mit 67 auf dem Abstellgleis zu landen: „Dann kommen die Opa- und Politikerrollen“, gibt er sich überzeugt. Doch wirft es ein gutes Licht auf die deutsche Politik, dass es sich bei ihren Vertretern aus Sittlers Sicht offenbar vor allem um Großväter handelt? Dass er mit seiner Prognose nicht ganz falschliegt, zeigt die Tatsache, dass Sittler kürzlich schon Frank-Walter Steinmeier spielen durfte. Demnächst werden wir ihn dann vielleicht als Horst Seehofer, Norbert Walter-Borjans oder Philipp Amthor erleben.

Über eine weitere Schauspielerin druckt „Bild“ die Schlagzeile: „Sharon Stone beim Bügeln vom Blitz getroffen“. Klar, dass wir von dieser Nachricht schockiert sind: Sharon Stone bügelt? Die Sache mit dem Blitz sei in Stones Haus in Beverly Hills geschehen, wo es „einen eigenen Brunnen“ gebe, der just vom Blitz getroffen worden sei, als Stone eine Hand am Bügeleisen und die andere am Wasserhahn hatte: Ich wurde getroffen und durch die Küche geschleudert“, habe sie in einem Podcast erzählt. Alle Bügelhasser haben nun ein triftiges Argument, die hochgefährliche Tätigkeit zu vermeiden; den Brunnen können sie sich ja notfalls schnell einbauen lassen.

Hochgefährlich geht es auch in vielen Cartoonserien zu, von denen nun eine wieder aufgelegt wird, allerdings entscheidend verändert: „Flintenverbot bei Bugs Bunny“, schreibt „Bild“. In den „Looney Tunes“ soll demnach der meist erfolglose Hasenjäger Elmer Fudd seiner Schrotflinte beraubt werden. „Ein Statement der Produzenten gegen die Waffengewalt in Amerika!“, weiß „Bild“. Für den Friedensnobelpreis qualifizieren dürfte sich der Cartoon dennoch nicht, denn statt mit der Flinte jagt Elmer Bugs Bunny fortan mit anderen Waffen, beispielsweise mit einer Sense. Sollte dies die waffenverliebten Amerikaner dazu inspirieren, ihre Revolver gegen Sensen einzutauschen, wird dies nicht jeder als wirkliche Verbesserung betrachten – abgesehen vielleicht davon, dass Sensenträger schon von weitem gut zu erkennen sind und man ihnen dann ausweichen kann. Die einzige Comicfigur, die auch weiterhin blindwütig um sich schießt und damit Hohn und Spott auf sich zieht, wird künftig jedenfalls Donald Trump sein.