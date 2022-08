Herzblatt-Geschichten : Es kribbelt und es knistert

Aktualisiert am

Sollten wir alle ein Alpaka haben? Will die FDP jetzt Schlager canceln? Und was ist bei den Beckhams los? Die Herzblatt-Geschichten.

Keinerlei Häme von unserer Seite darüber, dass Maria Furtwängler und Hubert Burda getrennt sind und, wie es in einer Stellungnahme heißt, „bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege“ gehen. So etwas kommt vor, gerade auch, wenn ein Partner weit älter ist als der andere; ein Medienthema ist es natürlich trotzdem. Und es ist schon etwas gemein, wenn das Springer-Blatt Bild in seiner Seite-1-Schlagzeile „Tatort-Star Maria Furtwängler – Ehe-Aus nach 30 Jahren“ den Namen des Gatten und Konkurrenzverlegers Burda schlicht verschweigt.

Noch konsequenter geht Bunte vor: Sie lässt neben Burdas Namen auch denjenigen Furtwänglers und überhaupt die ganze Nachricht weg. Nicht mal die offizielle Erklärung wird im Heft abgedruckt und die Beteuerung, sie blieben einander „freundschaftlich und familiär verbunden“. Im Burda-Blatt Bunte wird die Verleger-Ehe offenbar auf ewig Bestand haben. Das ist schon etwas kurios ob der Leidenschaft, mit welcher Bunte andere Promi-Trennungen ausweidet, etwa die von Burdas Verlegerkollegen Rupert Murdoch und Jerry Hall, über die es heißt: „Die beiden wollen trotzdem weiterhin ,gute Freunde‘ bleiben und wünschen sich ,das Beste für die Zukunft‘. Ja, genau . . .“ Sollte es sich beim süffisanten „Ja, genau“ um den subversiven Kommentar eines renitenten Bunte-Redakteurs zur ähnlich formulierten Erklärung in der Burda-Furtwängler-Sache handeln?

Drei Stunden „Layla“

Weniger subversiv twitterte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff unlängst über Andrea Bergs Schlagershow im ZDF – „drei Stunden Schlagerschnulzenkitsch zur Primetime“. Versteh einer die FDP! Hätte Berg drei Stunden lang den Partyschlager „Layla“ gegrölt, die Partei wäre bestimmt entzückt gewesen.

Zum Glück hat Berg gelernt, wie man sich entspannt: „Wir haben angefangen, mit unseren Alpakas (südamerikanische Kamelart, Anm. d. Red.) zu wandern. Dabei konnten wir auch mal intensiv in uns selbst eintauchen“, erzählt sie Frau im Spiegel. Ihr Mann und sie hätten „festgestellt, dass wir auch ohne Ablenkungen und Störgeräusche prima miteinander klarkommen“. Man sollte nur das Brummen und Stöhnen der Alpakas nicht als Störgeräusche betrachten. „Ja, so eine Alpaka-Wanderung ist wie eine Meditation“, versichert Berg und veranlasst uns, Alpakas für alle zu fordern, speziell in angespannten Situationen: Auf wandernde Alpakas im Berufsverkehr dürften Autofahrer wohlwollender reagieren als auf klebrige Aktivisten.

Backpulver in der Nase

Ärger mit einem anderen Tier haben Meghan und Harry. Nachdem zuletzt zweimal Einbrecher versucht hätten, in ihre Villa in Montecito einzusteigen, hätten Kameras nun noch einen Puma gesichtet, weiß Frau im Spiegel. Nicht schön, aber vielleicht lässt sich mithilfe des Tieres wenigstens das Einbrecherproblem lösen. Gefährlich lebt auch Oliver Pocher, der laut Bild beim Dreh von „Grill den Henssler“ einen „Koks-Gag“ wagte, sich eine Linie Backpulver durch die Nase zog und „zu stöhnen, schreien, würgen“ begann, bis ein Sanitäter ihn von der Bühne holte. Wir lernen: Kokain niemals mit Backpulver strecken, das kann böse Folgen haben. Immerhin ist Pocher nicht auf die Idee gekommen, sich auch noch Zuckerguss in die Vene zu spritzen.

Aufgemerkt haben wir bei der Bunte-Meldung, dass der Neue von Sängerin Camila Cabello „eine App zum Komplimentemachen“ verantwortet. Hält man dann der Angebeteten einfach das Handy ans Ohr, das Komplimente ausspuckt wie „Dein Nasenrücken ist von aristokratischer Grazie“?

Rudi Cerne hätte so was nicht nötig. Der Moderator „freut sich, dass es zwischen den Eheleuten immer noch ‚kribbelt‘. Das Schönste, was ein Mann über seine Ehe und seine Frau sagen kann“, befindet die Chefredakteurin der Frau im Spiegel. Cerne selbst allerdings sagt im Artikel, „es knistert immer noch zwischen uns“. Ist „knistern“ noch schöner als „kribbeln“? Wir finden schon: Gerade im reiferen Alter kann so ein Kribbeln ja auch gesundheitliche Ursachen haben.

Eher unheilvoll knistert es bei den Beckhams. Nicola Peltz, Neu-Ehefrau des Beckham-Sohns Brooklyn, hat Gala zufolge gesagt: „Alle stürzen sich darauf, dass ich kein Brautkleid von Victoria getragen habe. Aber ihr Atelier hätte es nicht rechtzeitig fertigstellen können. Nur das ist der Grund, warum ich mich für Valentino entschieden habe.“ Dass indes „zwischen Verlobung und Hochzeit zwei Jahre“ lagen, stellt der Schwiegermutter kein gutes Zeugnis aus. Vielleicht darf Victoria wenigstens zur Silberhochzeit Nicolas Kleid stellen, das Atelier kann ja schon mal anfangen. Ebenfalls für Unmut sorgen soll, dass sich Brooklyn „ein riesengroßes ,Peltz‘ auf die Brust stechen ließ“. Finden wir schon okay, so ein Brustpelz ist ja ein Zeichen sich entwickelnder Männlichkeit.

Wenn Sie nun des Nachts ausprobieren möchten, ob es mit Ihrem Partner noch kribbelt, dabei in einen Pelz greifen und ein Brummen und Stöhnen ertönt: Vergewissern Sie sich bitte rasch, ob Ihr Liebster Sie nicht mit einem neuen Alpaka überrascht hat.