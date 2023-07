Mitunter ist man ja ganz froh, von bestimmten Leuten eine Weile nichts zu hören; dass plötzlich Boris Johnson wieder in den Medien auftaucht, ist aber schon in Ordnung, gibt es doch einen erfreulichen Anlass: Johnson ist mal wieder Vater geworden, und zwar, wie berichtet wird, zum mindestens achten Male. „Können Sie raten, welchen Namen mein Mann gewählt hat?!“, hat seine Frau Carrie auf Instagram gefragt, wo sie den Neuankömmling begrüßte: Frank Alfred Odysseus Johnson.

Boris Johnson hat Klassische Altertumswissenschaft studiert, von daher ist es nicht Alfred. Nein, es muss schon ein griechischer Held sein, und zwar gleich der heldenhafteste von allen. Geht man von Johnsons eigener Saga aus, dann hätte besser eigentlich Ikarus gepasst, der der Sonne zu nah kam, oder, noch viel besser: Dionysos – der Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase. Passt zu 100 Prozent auf Boris Johnson, wenngleich wir nicht sicher sind, wie sehr er Trauben mag.

Dem kleinen Odysseus wünschen wir jedenfalls ein weniger unstetes Leben, als sein Namenspa­tron und auch sein Vater es hatten. Und wir fragen uns: Wie würde Johnson wohl sein neuntes Kind nennen, wenn es ein Mädchen würde? Zuzutrauen wäre dem alten Schlawiner ja Aletheia – nach der Göttin der Wahrheit.

Deutscher aus Leidenschaft

Auf den mythischen Odysseus trifft womöglich ebenfalls zu, was „Bunte“ dem „Top-Netzwerker“ Stavros Kostantinidis bescheinigt: Er sei ein „Gastgeber und Grieche aus Leidenschaft“. Wir überlegen nun die ganze Zeit, welche Konnotation es hätte, würde man jemanden als „Deutschen aus Leidenschaft“ titulieren. Bei Olaf Scholz oder Frank-Walter Steinmeier, die freilich grundsätzlich keine so leidenschaftlichen Typen zu sein scheinen, käme uns das eher nicht in den Sinn. Bei Björn Höcke, und genau das ist das Problem, schon.

Ein vermutlich leidenschaftlicher, doch gewiss nicht sympathischer Herr ist Giuseppe Sumrain, der sich Fat Comedy nennt und aus einem recht eigenwilligen Humorverständnis heraus im vergangenen Jahr am Rande eines Boxkampfes Oliver Pocher unvermittelt eine Ohrfeige verpasste. Dafür muss er nun eine Strafe von 50.000 Euro zahlen, wie „Bild“ berichtet: „Die Summe setzt sich aus einer Geldentschädigung (45.000 Euro) sowie 5000 Euro Schmerzensgeld zusammen.“ So wie wir Sumrain einschätzen, dürfte ihn am meisten schmerzen, dass der Schmerzensgeldanteil vergleichsweise läppisch ausfällt, was suggeriert: Hat gar nicht großartig wehgetan. Demütigend!

Eher sanftmütig scheint die Köchin Viktoria Fuchs zu sein, die auf die „Frau im Spiegel“-Frage, ob sie selbst auf die Jagd gehe, antwortet: „Oh nein, das übernehmen mein Vater und mein Mann. Mich kann man damit jagen.“ Verstehen wir gut, mit der Jagd jagen könnte man auch uns, obwohl wir noch nicht einmal Fuchs heißen.

100 Meter in 70 Sekunden

Eine trotz seiner 61 Jahre noch ordentliche Fitness bescheinigt sich in „Das Neue Blatt“ Schauspieler Jochen Horst: Er habe zwar „kleine Zipperlein, aber ich brauche noch keine Brille, laufe 100 Meter immer noch in 70 Sekunden“. Dazu herzlichen Glückwunsch, aber, hm, nichts für ungut: 70 Sekunden auf 100 Meter, ist das ein Tippfehler? Die Amerikanerin Julia Hawkins ist die 100 Meter kürzlich in 62 Sekunden gesprintet und hat einen neuen Weltrekord aufgestellt: Bei ihrem Lauf war sie 105 Jahre alt.

Noch blutjung ist dagegen Sänger Eric Philippi, 26, der über seine Partnerin Michelle, 51, gegenüber „Die Aktuelle“ sagt: „Bei Michelle habe ich manchmal das Gefühl, dass ich der Ältere bin.“ Ist vermutlich als Kompliment gemeint, klingt aber nach: Mann, die ist ganz schön kindisch.

Und noch mehr News aus der Schlagerwelt. Dem „Goldenen Blatt“ erzählen Marianne und Michael, warum die Sieben ihre Glückszahl ist: „Wir haben uns am 17.7.1973 um 17 Uhr kennengelernt.“ Hand aufs Herz: Welches der hier mitlesenden Paare sähe sich in der Lage, die exakte Uhrzeit seiner ersten Begegnung zu beziffern? Die meisten müssen doch bei der Jahreszahl schon rechnen.

Kollegin Stefanie Hertel hat laut „Echo der Frau“ in der Show „Immer wieder sonntags“ ein Lied mit dem Maskottchen der Sendung gesungen: Mit dem Holzwurm Willi gab sie „ihren großen Hit ,Über jedes Bacherl geht a Brückerl‘ zum Besten“. Gerade Willi scheint uns da freilich kein guter Duettpartner zu sein: Nagt das Holzwürmerl zu arg am Brückerl, fällt das Menscherl ja ins Bacherl.

Schlagerlegende Heino schließlich gibt es, wer hätte nicht drauf gewartet, nun auch als Steiff-Teddybär. „Frau im Spiegel“ weiß: „Ehefrau Hannelore, 81, hat fleißig bei der Gestaltung des Stofftiers geholfen.“ Der Heino-Bär trägt neben der obligatorischen Sonnenbrille einen schwarzen Rolli, ein rotes Sakko – und keine Hose. Mit diesem Design, vermuten wir mal, hat Hannelore subtile Rache daran geübt, dass ihr Gatte gegen ihren Willen den Ballermann-Schlager „Zehn nackte Frisösen“ aufgenommen hat: Das muss er nun mit einem halb nackten Bären büßen.