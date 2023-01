Herzblatt-Geschichten : Terror aus der Suppenküche

Aktualisiert am

Unter Auflagen in den Dschungel: Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger Bild: Sven Simon

Schon mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass sich Shakira von ihrem Mann, dem Fußballer Gerard Piqué, getrennt hat, erst jetzt aber erfahren wir dank „Gala“ ein uns unbekanntes Detail. Dass Piqué sie mit einer Studentin betrog, merkte die Sängerin unter anderem, „weil gewisse Lebensmittel im Kühlschrank fehlten, die ihr Mann niemals anrühren würde“. Millionen misstrauischer Gattinnen werden Shakira für den Hinweis dankbar sein, müssen sie doch einfach nur Köder auslegen. Sind plötzlich Magerquark oder Naturtofu verschwunden, dann wissen sie: Er hat eine andere.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



In die Welt der Kulinarik führt uns auch die Geschichte, die sich in „Schöne Woche“ hinter der Schlagzeile verbirgt: „Horst Lichter – Psycho-Terror – Seine Ehe ist ein Gefängnis“. Ab und zu nämlich schlage Lichter vor, mal einen Tag zu sündigen. „Dann erwidert meine Frau: ,Gut, den Rest der Woche gibt es dann aber nur noch Suppe oder Gemüse – dass du Bescheid weißt.‘“ Das Blatt ordnet die Sache ein: „Eine klare Ansage – und echter Terror!!“ Okay – es scheint sich hierzulande eingebürgert zu haben, sofort „Terrorismus“ zu rufen, wenn jemand nur das Wort „Suppe“ erwähnt. Unter dem Terrorregime seiner Gattin müsste auch Gerhard Schröder leiden, dem, wie Beobachter seines Instagram-Kanals registrierten, Haferflockenmüsli mit Hafermilch serviert wird, entsetzlich! Wie wir Schröder kennen, wird er seiner Frau trotzdem bescheinigen, eine lupenreine Demokratin zu sein.

Umweltschonend auf dem Sofa

Wer sich nicht ganz so gesund ernährt, für den hat die Ärztin Julia Fischer in „Gala“ eine erfreuliche Nachricht: „Streng genommen ist das Abnehmen schlecht fürs Klima.“ Beim Fettabbau nämlich würden Wasser und Kohlenstoffdioxid freigesetzt: „Ein unsportlicher Mensch auf dem Sofa verursacht in der Tat weniger Treibhausgase als jemand, der gerade abnimmt.“ Statt uns bei Wind und Wetter nach draußen zu quälen, werden wir künftig lieber umweltschonend auf dem Sofa bleiben. Vertreter der „Letzten Generation“ wiederum dürften sich fortan auf Tartanbahnen und auf Parkwegen festkleben.

Als Aktivistin entpuppt sich auch Annette Frier. Sie hat, wie „Das Neue“ notiert, immer „eine Zahnpasta im Auto. Klaut mir jemand den Parkplatz, schreibe ich damit ,Kacksack‘ auf die Windschutzscheibe.“ Wir fragen uns, wie oft das vorkommen mag – und ob eine Tube eigentlich ausreicht. „Kacksack“ ist ja ein recht langes Wort, „Doofi“ zum Beispiel wäre viel kürzer.

Derlei Begriffe hätte Udo Jürgens nie verwendet. Dieser Grandseigneur hat, schreibt eine „Bunte“-Leserin, „seine Fans auch dadurch beeindruckt, dass er die Kunst des Anzugtragens perfekt beherrschte“. Sollten Sie diese Kunst noch nicht beherrschen, grämen Sie sich nicht: Üben Sie einfach mal mit T-Shirts und Socken, der Rest kommt hoffentlich von alleine.

Erfüllung im Stricken

Apropos Kleidung: „Das neue Blatt“ schreibt, Markus Lanz’ Frau Angela habe gesagt, dass Freundinnen „wie ein guter BH sind – dicht am Herzen und immer unterstützend“. Falsche Freundinnen wären dann vermutlich wie ein schlechter BH, sie engen uns ein und lassen uns hängen.

Michelle Obama wiederum hat „große Erfüllung im Stricken gefunden“, weiß „Das Neue“. „Denn egal ob Pullover oder Schal, am Ende habe sie gedacht: ,Wow. Das habe ich mit meinen eigenen Händen geschaffen.‘ Erfolgserlebnisse, die sie als ,kleine Siege im Alltag‘ bezeichnet.“ Wir scheuen uns noch, es ihr gleichzutun, fürchten wir doch stark, in unseren grauen Alltag noch etliche kleine Niederlagen einzubauen.

Nur wenig Selbstgestricktes dürfte sich unter der Garderobe finden, die vergangenes Jahr Charlène von Monaco getragen hat und die laut Berechnungen eines Fashion-Blogs 739 541 Euro gekostet hat. „Bunte“ urteilt: „Die gebürtige Südafrikanerin zeigt sich vorzugsweise in fulminanten, luxuriösen Outfits. Dabei achtet sie darauf, Muster sparsam einzusetzen.“ Schön, dass sie auf Sparsamkeit achtet!

Ernst August von Hannover, Noch-immer-Gatte von Charlènes Schwägerin Caroline, wird „Bunte“ zufolge „meist ab 11 Uhr im Café, nachmittags in einer Bar und abends in einem Restaurant gesichtet“. Manchen mag so ein Dasein erstrebenswert erscheinen, wir selbst fänden es auf Dauer ein bisschen langweilig. Vielleicht sollte er zur Abwechslung mal morgens eine Bar und abends ein Café aufsuchen.

Mehr zum Thema 1/

Womit wir wieder beim Essen angelangt sind. Mit einer Botschaft hat Daniela Katzenberger ihren Gatten Lucas Cordalis ins „Dschungelcamp“ verabschiedet: „Nur zwei Sachen, lieber Lucas, bleiben bitteschön geheim: mein wahres Gewicht und deine griechische ‚Canneloni‘! Die lässt du beim Duschen und Baden im Dschungel bitte schön verpackt.“ Warum Katzenberger ihre Metapher nicht in Griechenlands Küche (Bifteki!), sondern in der italienischen fand, erschließt sich dank Wikipedia: Canneloni sind „große, dicke Röhrennudeln aus Hartweizengrieß mit einer Länge von ungefähr 10 cm und einem Durchmesser von etwa 3 cm“. Und ganz ehrlich, Frau Katzenberger? So genau hätten wir das echt nicht wissen wollen.