Herzblatt-Geschichten : Na, was hast du angestellt?

Immer interessant zu erfahren, wie Profis so arbeiten. Vor jeder Show esse er nur wenig, hat Florian Silbereisen der „Bild“-Zeitung gesagt, „diesmal war es eine gekochte Kartoffel und eine Banane“. Interessante Vorstellung, wie sich Silbereisen eine einzelne Kartoffel kocht, sie in eine Tupperbox steckt und kurz vor der Show in seiner Garderobe verzehrt. Wir selbst, kämen wir je in die Verlegenheit, eine Silbereisen-Show moderieren zu müssen, würden ja vorher mindestens eine Flasche Wein trinken und einen Joint rauchen, natürlich nur einen legalisierten. Vor dem Verfassen dieser Kolumne hingegen sind wir sogar noch disziplinierter als Silbereisen. Diesmal haben wir nur eine gekochte Nudel und eine halbe Blaubeere verspeist.

Möglicherweise war das zu wenig, denn die Story der „Frau im Spiegel“ über Sänger Peter Kraus, der ein Weingut in der Südsteiermark betreibt, haben wir zunächst falsch verstanden: Statt „Er hat schon vor Jahren 3000 Reb­stöcke gepflanzt“ lasen wir „Er hat schon vor 3000 Jahren Rebstöcke gepflanzt“, und so alt ist Peter Kraus ja nun wirklich noch nicht.

Brambachs Romantik

Falsch verstanden wird gelegentlich auch Schauspieler Martin Brambach. „Im Grunde meines Herzens bin ich sehr romantisch. Es ist allerdings nicht immer ganz so ersichtlich“, erzählt er „Frau im Spiegel“. „Wenn ich mal mit Blumen komme, fragt meine Frau sofort: Na, was hast du wieder angestellt?“ Besonders ersichtlich scheint uns auch die Romantik von Brambachs Frau nicht zu sein. Immerhin ist sie, wie er sagt, im Haushalt „viel praktischer. Bis mir überhaupt aufgefallen ist, dass irgendwo Staub liegt und ich mir überlegt habe, wie ich die Sache jetzt angehe, hat sie das schon erledigt.“ Unsere Strategie ist ähnlich: Seit Tagen quillt der Mülleimer über; wie wir die Sache angehen, wissen wir noch nicht. Der Rest der Familie überlegt anscheinend leider auch noch.

Ein Mann der Tat hingegen ist und war schon immer Guido Maria Kretschmer. „Während meines Studiums in Spanien hatte ich eine Putzstelle bei einer Familie und bin nach dem zweiten Mal entlassen worden, weil ich das ganze Haus umdekoriert habe“, erzählt er dem „Neuen Blatt“. „Meiner Meinung nach sah es so viel schöner aus.“ Beim dritten Mal hätte er sicher angefangen, die Klamotten im Kleiderschrank umzuschneidern.

Wie wichtig die richtige Kleidung ist, teilt uns „Gala“ in ihrem Bericht über den Besuch des spanischen Königspaars mit. „Mode der spanischen Kaufhauskette Zara trägt sie genauso selbstverständlich wie Luxuslabels“, heißt es über Letizia. „In Deutschland wählte sie mehrere Looks der deutschen Marke Hugo Boss – eine geschickte diplomatische Geste.“ Da 15 Prozent der Boss-Aktien einer italienischen Firma gehören, hätten wir es noch passender gefunden, Letizia wäre im Trainingsanzug von Trigema erschienen. Ob Olaf Scholz bei seinem Krisengespräch in Frankreich wenigstens Chanel oder Dior getragen hat? Wir fürchten: Vermutlich war sein Anzug eher made in China.

Fetzige Platte

Ab und an aus dem Anzug schlüpft Schauspiel-Galan Sky du Mont (75). „Dann tauscht er den feinen Zwirn gegen Jeans und T-Shirt und legt eine fetzige Rolling-Stones-Platte auf“, weiß „Neue Post“. „Wenn ‚I Can’t Get No Satisfaction‘ läuft, werde ich schlagartig 30 Jahre jünger“, sagt du Mont. Seltsam nur, dass diese fetzige Rolling-Stones-Nummer von 1965 stammt – aber auf einen Schlag gleich 57 Jahre jünger zu werden wäre vielleicht zu anstrengend.

Durch weibliche Begleitung pflegt sich Richard Lugner zu verjüngen, allerdings hat er seine Ansprüche den Umständen angepasst: „Sie sollte über 40 sein“, hat er laut dem „Neuen Blatt“ gesagt. Offen bleibt, ob sie so alt sein dürfte wie Lugner selbst, der gerade seinen Neunzigsten feierte. 90 ist ja auch schon über 40.

An eine neue Begleitung müssen sich die Corgis von Königin Elizabeth gewöhnen, um die sich nun deren Sohn Andrew und dessen Ex-Frau kümmern. „Frau im Spiegel“ druckt ein Foto und schreibt: „Say cheese: Sarah Ferguson lächelt zusammen mit dem Corgi in die Kamera.“ Fake News, müssen wir leider konstatieren, denn wir haben genau hingeschaut: Der Corgi lächelt gar nicht.

Ihm ergeht es aber noch immer besser als anderen Lieblingen der seligen Queen. „Königin Elizabeth – Das furchtbare Schicksal ihrer Pferde!“, titelt „Die Aktuelle“. Wer nun fürchtet, die armen Tiere würden zu black pudding odersausages verarbeitet, der darf zumindest ein bisschen beruhigt sein: Sie werden lediglich verkauft.

Der neue König will sparen, und wie wir „Gala“ entnehmen, tut er dies schon seit Längerem. „Charles ließ seinen Aston Martin so umrüsten, dass er mit Bio-Kraftstoff aus Weißwein und Molke fährt“, lesen wir. Sollte sich diese Technik durchsetzen, eröffnen sich auch uns Normalbürgern neue Perspektiven: Statt eines schäbigen Reservekanisters hätten wir im Kofferraum immer ein paar schöne Weinflaschen dabei. Aber aufgepasst: Sollten Sie sich dazu hinreißen lassen, gemeinsam mit Ihrem Auto einen zu heben, dann sollten Sie beide anschließend besser nicht mehr fahren.