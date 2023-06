Niemals nett, in einer der berüchtigten „In & Out“-Listen in der „Out“-Rubrik aufzutauchen, aber das hier scheint uns unverdient. „Das neue Blatt“ schreibt: „Auf die Frage, ob sie eines Tages heiraten will, antwortete Model Nathalie Volk (26): ,Ja, wenn der richtige Mann kommt.‘“ Warum diese grundvernünftige Haltung Volk fürs „Out“ qualifiziert, erklärt der nachfolgende Satz: „Fragt sich, wie ihr (Noch?)-Partner Frank Otto (65) den Spruch findet.“ Tatsächlich sind Volk und Otto einschlägigen Quellen zufolge noch immer zusammen, und das ist gewiss von Vorteil: Dann kann er sie bei der Ausschau nach dem richtigen Mann ja unterstützen.

Ob Simone Thomalla wieder fündig geworden ist, möchte die „Bild“-Zeitung wissen und befragt dazu Thomalla selbst, die über sich und den Unternehmer Jan Christoph Wagner sagt: „Wir sind ziemlich beste Freunde . . .“ Noch auskunftsfreudiger zeigt sich Wagner: „Simone ist eine sehr gute Freundin, doch zwischen uns war schon immer eine gewisse Spannung.“ Interessant, aber es geht noch weiter: „Wir genießen unser Zusammensein und schauen mal, was so passiert.“ Und für diejenigen, die noch immer nicht durchblicken, präzisiert Wagner: „Ich bin offen für alles.“ Damit dürfte die Sache klar sein, für die „Bild“-Leser sowie, sollte auch sie zu jenen zählen, für Simone Thomalla. Sympathisch leutselig, wie das prominente Paar uns via „Bild“-Liveticker über seinen Beziehungsstatus auf dem Laufenden hält, doch uns dünkt, dem Format sind Grenzen gesetzt. Sollte Wagner demnächst offenbaren: „Letzte Nacht wollte ich mal wieder, aber sie hatte leider Migräne“ – dann dürfte das eine gewisse Spannung auslösen.

Wenn der Wald brennt

Ein anderer Wagner, der Briefonkel der „Bild“-Zeitung nämlich, schreibt zu einem traurigen Thema: „Wenn der deutsche Wald brennt, dann brennen mehr als Bäume. Es brennen Hänsel und Gretel, Rotkäppchen.“ Im Falle von Hänsel und Gretel wäre es eine düstere Volte, sollte sie das gleiche Schicksal ereilen, das sie selbst einst der Hexe haben angedeihen lassen.

Fast so gut wie die Bilder aus Wagners Briefen brennen sich jene aus den „Bunte“-Editorials Robert Pölzers ins Gedächtnis. „Man stelle sich vor, man wäre ein Vogel und zöge seine Kreise hoch in die Lüfte. Wenn man dann nach unten blickt und auf sich selbst schaut, auf die Probleme, die man vor sich herschiebt, dann kann man sehen, wie klein sie doch manchmal sind.“ Ähm: Wenn wir wie ein Vogel durch die Lüfte kreisen und nach unten blicken, wie sollen wir uns dann selbst sehen? Wir sind doch oben.

Verweilen wir ein wenig im Tierreich. Sänger Hein „Heintje“ Simons hat abgenommen, und zwar 25 Kilo: „Das ist das Viertel eines ausgewachsenen Schweins“, lässt er „Das neue Blatt“ wissen. Keine schlechte Leistung, sich so ein Viertelschwein von den Rippen zu schneiden; wir wären froh, wenn wir nur ein, zwei Chihuahuas abnehmen könnten. In der Regel schaffen wir höchstens mal einen Kolibri.

Leben wie ein Löwe

Ab und an als Löwe bezeichnet wird Tennisspieler Alexander Zverev. „Ein Löwe schläft 18 Stunden am Tag, hat vier Stunden Sex und isst zwei Stunden. Klingt nicht so schlecht, um ehrlich zu sein“, hat er laut „Bild“ gesagt. Wir haben im Netz noch ein wenig weitergelesen: Ein männlicher Löwe markiert die Grenzen seines Reviers mit Kot und Urin, und sexuell betätigt er sich bis zu 40-mal am Tag, allerdings dauert ein Akt dann nur 30 Sekunden. Gar so attraktiv scheint uns das Etikett dann doch nicht zu sein.

Der früher deutlich löwenmähnigere Thomas Gottschalk hat nach der Heirat seines Sohnes auf Instagram erklärt: „Hochzeiten und die damit verbundenen Tanzeinlagen sind nichts für mich . . . und Familienfotos mit der Ex braucht auch niemand (außer der Presse).“ Die Fachpresse ist empört: „So kränkt er seine Frau“, titelt „Frau im Spiegel“ und zeigt ihn auf dem Cover nicht neben seiner neuen Partnerin, sondern neben der Gattin, von der er sich getrennt hat, eine Fotomontage. Die Presse braucht das halt.

Gute Nachrichten gibt’s von Jennifer Lopez und Ben Affleck: „Nachdem die beiden fast eineinhalb Jahre auf der Suche nach ihrem Traumhaus waren, hat es nun endlich geklappt“, freut sich „Bunte“ und schreibt: „Es wird sogar gemunkelt, dass die Hollywoodstars bar bezahlt hätten!“ Die rund 57 Millionen Euro hatten sie zuvor dann wohl unter den Kopfkissen deponiert. Ihr neues Anwesen in Beverly Hills soll 24 Badezimmer haben, was uns schwer in die Bredouille bringen würde: Wir hätten gewiss stets im falschen unsere Zahnbürste deponiert und würden uns immer voller Panik fragen, in welchem noch mal gerade das Wasser in die Badewanne einläuft.

Über Al Pacinos nahendes Elternglück mit seiner 29-jährigen Freundin ist viel geschrieben worden, „Frau im Spiegel“ stellt nun fest: „Für den 83-Jährigen ist es das vierte Kind von drei Frauen, geheiratet hat er noch nie“ – wobei die Betonung auf „noch“ liegt: Sicher wartet er darauf, dass eines Tages die richtige Frau kommt.