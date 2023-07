Wir beginnen diese Woche politisch, denn: „Große Sorgen um die Ex-Kanzlerin“ macht sich „Schöne Woche“. Bei einer Ausstellungseröffnung in Berlin sei Angela Merkel das Lächeln „sichtlich schwer“ gefallen, „die Schultern hängen herab“, und sie habe „die Hände im Schoß gefaltet“, will das Blatt beobachtet haben. Nun möchte die Redaktion natürlich wissen, „was los ist“, aber da sie nicht recherchiert und auch sonst keine Ahnung vom Thema zu haben scheint, helfen wir gern aus: Nichts ist mit Merkel los, jedenfalls nichts Besonderes, im Gegenteil. So wie oben beschrieben hat die Frau schließlich 16 Jahre lang Deutschland regiert.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Alles wie immer ist auch bei Reality-TV-Millionär Robert Geiss, der nach seiner Darmspiegelung im Krankenhaus ein Selfie postete. Für „OK!“-Redakteurin Nathalie geht das allerdings entschieden zu weit. „Ein klarer Fall von too much information“, schreibt sie in einer Art Pro und Contra. Ihre Kollegin Jana sieht die Sache lockerer: „Er zeigt ja nur sein Gesicht und nicht seine heruntergelassenen Hosen.“ Stimmt, das ist uns allerdings auch erst jetzt bei genauerem Hinsehen aufgefallen.

Uneins sind sich auch „Neue Post“ und „Freizeitwoche“, und zwar über die Liebeslage in der Herrscherfamilie von Monaco. Während Erstere mit „Zwillings-Glück – Jetzt ist ihre Ehe gerettet“ aufmacht, hält Letztere mit „Jetzt knallt’s im Fürstentum – Ihre Liebe ist nur eine Lüge!“ dagegen. Dazu gibt’s mangels Informationen die Frage: „Hat Fürst Albert sie abserviert?“ Das wäre in der Tat skandalös, denn in funktionierenden Adelshaushalten erledigt sowas doch das Personal!

Abgesehen davon kann die Sache nicht stimmen, denn „Neue Post“ hat (erstmals in der Redaktionsgeschichte?) nachgefragt, und ein Palastsprecher hat offenbar auch noch geantwortet und die „bösartigen Gerüchte“ über Ehekrise und Scheidung bei Charlène und Albert von Monaco dementiert. Na dann!

Eine Hochzeit ohne die eigene Mutter

Gewundert hat uns, dass beide Blätter sich in der Sache nicht gegenseitig informiert haben, gehören sie doch zum Bauer-Verlag, und der kupfert ja meistens bei sich selbst ab. In dieser Woche etwa finden Leser des ebenfalls dort publizierten Nachrichtenmagazins „Woche heute“ bis ins Layout hinein mit „Neue Post“ identische Geschichten über Chris Norman (Trauer um seinen Sohn) und Boris Becker (Hochzeit ohne seine Mutter). Und in einer der kommenden Wochen beides womöglich auch umgekehrt. So geht garantiert keine Story verloren.

Wie sehr Klatschmacher am Hungertuch nagen, offenbart diese Woche auch „Gala“. „Drei Jahre hintereinander schenkte mir mein Mann zum Geburtstag einen Bootsführerscheinkurs“, klagt die Chefredakteurin im Editorial. Dabei würde sie doch viel lieber in El Escorial von der eigenen Yacht schwärmen. Weil es dafür aber nicht reicht, muss sie weiter im Heft Fotos von Promis auf ihren Prachtbooten betexten, und wohl deshalb sind auch kritische Untertöne in die „Berichte“ gelangt. Dass Leonardo DiCaprio zum Beispiel den Hubschrauber nimmt, um zum Dinner zu gelangen, sei ja nicht ökologisch, moniert das Blatt. Wir verstehen das nicht. Wie soll er denn sonst an Land kommen? Mit dem Elektroauto?

Der Rest ist ja schon lange am Nullpunkt

Dass auch Leser zunehmend kritisch sind, zeigt ein Brief an „Bunte“. Die hatte über Lilly Beckers Beschwerde geschrieben, dass Ex-Mann Boris in Mailand shoppen gehe, statt Unterhalt für seinen Sohn zu zahlen. Der Leser-Tipp für Lilly lautet nun schlicht und ergreifend, arbeiten zu gehen: „Das wäre eine positive und unabhängige Einstellung.“ Finden wir auch, allerdings sollte es kein Job bei „Gala“ et al. sein, wenn Lilly ihren Lebensstandard halten will.

Mehr zum Thema 1/

Nicht sinken darf das Niveau auch bei Michael Norberg alias „Der Wendler“, wobei es hier ausdrücklich ums Materielle geht. Der Rest ist ja schon lange am Nullpunkt. „Der Wendler“, den laut „OK!“ heute „keiner mehr sehen will“ und den das Blatt trotzdem ganz groß auf einer Doppelseite zeigt, verkaufe schon wieder „sexy Fotos von seiner Laura“ im Netz, und das nur einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes. 125 Dollar für zwölf Bilder seien „unverschämt“, heißt es im Text, aber was soll er machen? Der Mann ist alt und braucht das Geld. „Seine Musik lässt die Haushaltskasse ja nicht mehr klingeln“, ordnet auch „Schöne Woche“ den Vorfall ein. Bei uns wiederum ließ des Wendlers Musik ohnehin immer nur die Ohren klingeln.

Noch erschütternder als diese Einschätzung ist freilich, was „Bunte“ über den Präsidenten unseres Verbündeten USA herausgefunden, äh, „aus Medienberichten“ abgeschrieben hat. Joe Biden sei ein Choleriker und lasse „seinen Ärger gern am Personal aus“. Letzteres traue sich inzwischen „nur noch zu zweit zum Chef“! Kein Wunder, dass immer mehr US-Amerikaner das Weite suchen – und es ausgerechnet „auf unseren Balearen“ finden. Unter ihnen ist auch Barbara Becker, die „Bunte“ anvertraut hat, dass „immer mehr meiner Freunde aus Florida die heißen Sommermonate“ besonders gern auf Mallorca verbrächten. Das verstehen wir gut. Denn statt 95 Grad Fahrenheit wie in Miami herrschen auf Malle nur 35 Grad Celsius. Dass das praktisch genauso heiß ist, wäre jetzt aber nur too much information.